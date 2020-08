Dans Haute Fidélité aujourd'hui, Jean Morel reçoit la lauréate du prix du Livre Inter : Anne Pauly, pour son ouvrage "Avant que j'oublie", dans lequel elle narre la maladie et la disparition de son père. Aujourd'hui elle explore avec nous une playlist pour combler le vide et pallier le deuil.

Jean Morel vous fait aussi faire un détour par la jamaïque, pour expliquer les liens inextricables entre la musique jamaïcaine et les passions pour les reprises, avant un focus sur Kanye West et son album The Life Of Pablo, paru en 2016, qui questionnait la forme même d'un album.