Dans Haute Fidélité, la musicienne et parolière PR2B évoque une autre passion qui la ronge, le cinéma et nous dévoile les morceaux les plus cinématographiques de sa discothèque. Pendant une heure Jean Morel vous diffuse aussi sa sélection de morceaux pensée exprès pour vous, avec un peu de jazz aujourd'hui.

PR2B, Pauline de son vraie nom est musicienne et écrit des chansons bien pensées, comme Dolce Vita que vous écoutez en ce moment en playlist sur France Inter.

Si le moyen d’expression de prédilection de Pr2B est la musique, elle a aussi été étudiante de la brillante école de cinéma la FEMIS, mais aussi des Cours Florent. Il est donc passionnant d’aborder avec elle les liens entre musique et cinéma. Pour Haute Fidélité, elle nous raconte sa sélection de morceaux cinématographiques.

Haute Fidélité, c'est aussi une heure de musique agencée par Jean Morel qui nous présente aujourd'hui la rencontre entre des monstres sacrés du Jazz, Alphonse Mouzon et Herbie Hancock et nous présente aussi un parolier hors-normes : Isha.