Le célèbre compositeur de musiques de film Ennio Morricone est décédé ce matin. Charline Roux lui rend hommage dans un Haute Fidélité spécial.

Ennio Morricone en 2015, en concert à l'O2 Arena de Londres © Maxppp / Julie Edwards

Il était l’homme aux 500 musiques de films parmi lesquelles Et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, Mission to Mars de Brian de Palma, Mission de Roland Joffé, Todo Modo d'Elio Petri, Kill Bill, Les Huits Salopards de Quentin Tarantino.

On réécoute quelques unes de ses musiques de film mais aussi les voix de quelques réalisateurs avec qui il a travaillé ainsi que des archives du compositeur.