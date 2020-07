Elle sera demain à l'affiche du film "La Foret de mon Père" réalisé par Véro Cratzborn. Entre temps, la comédienne Ludivine Sagnier nous présente son top 5 des chansons à écouter lors d'une balade en fôret.

Ludivine Sagnier au Festival de Venise en 2019 © Maxppp / ETTORE FERRARI/EFE/Newscom

La boutique de vinyle rouvre ses portes et dans un cinéma aujourd’hui. Les salles obscures ont réouvert le 22 juin dernier mais il faudra attendre encore un peu avant de découvrir Mourir peut attendre, dernier opus de la saga James Bond, et dernier film dans lequel Daniel Craig incarnera l'agent du MI-6.

Un film dont la chanson titre sera interprétée par celle qui a fait 2019 musicalement. A seulement 18 ans, elle fut la première artiste née au 21è siècle à se hisser à la première place du Billboard 200 avec son album When we all fall asleep where do we go ? Quand on s'endort tous, où allons-nous? Une question des plus philosphiques qui lui a valu pas moins de cinq Grammy Awards. Elle c'est Billie Eilish et son titre "Ilomilo", en hommage à un jeu-vidéo du même nom.

Mais avant de courir en salle en novembre découvrir le dernier James Bond, on pourra y courir demain pour découvrir le premier film de Véro Cratzborn, La Forêt de mon père avec Alban Lenoir et Ludivine Sagnier, film sur les maladies psychiques et ses conséquences dans la famille notamment depuis le point de la fille. Charline Roux a donc demandé à Ludivine Sagnier son top 5 des chansons à écouter lors d’une balade en forêt.

Le top 5 de Ludivine Sagnier – 5 chansons à écouter lors d’une balade en forêt

Deusa Do Amor – Moreno 2 "Sonate pour piano n°17" – Beethoven "Sonate n°5 en Do Majeur au piano" -Baldassare Galuppi "Pumper" - Mai Lan "Strange Fruit" – Nina Simone

La programmation musicale du jour