On lui doit l'émission Crac-Crac sur Canal+, émission devenue podcast qui parle de sexualité de manière décomplexée. On a donc été demander à Monsieur Poulpe son top 5 des meilleures chansons à écouter pour faire crac-crac.

Monsieur Poulpe © Getty

L'été sera chaud de la Côte d'Azur à St Malo comme le chantait Eric Charden en 1979. L'été sera chaud aussi dans Haute Fidélité aujourd'hui puisqu’on va enlever nos tee-shirts et nos maillots grâce à la sélection musicale de notre invité.

Le grand public l’a découvert sur Canal au Grand Journal en 2013 dans lequel il présentait le JT de l’invité ainsi que la météo, souvent musicale, en duo avec Alison Wheeler. Quelques années plus tard, on le retrouvait encore sur Canal (décalé cette fois) avec un magazine décomplexé et décalé sur nos sexualités.

Et puisque l’été est la saison des amours de vacances, on a demandé à Monsieur Poulpe ses conseils musicaux dans le domaine. Quels sont les meilleurs morceaux pour s’aimer cet été et faire l’amour sur la plage en savourant chaque seconde ? Réponse avec le top 5 de M. Poulpe (un top garanti sans Marvin Gaye).

Le top 5 de monsieur Poulpe - 5 chansons pour faire Crac-Crac

Childish Gambino - Redbone Depeche mode - Barrel of a gun Ann Sorel - l’amour à plusieurs Foreigner - waiting for a girl like you She Wants Revenge - Tear you apart

La programmation musicale du jour