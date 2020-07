Il est auteur, compositeur, interprète mais aussi bassiste, claviériste et arrangeur pour beaucoup d'artistes français. Albin de la Simone vient nous livrer son top 5 des chansons à écouter pour être bien, tout simplement.

Albin de la Simone en 2018 aux Francofolies de La Rochelle © AFP / XAVIER LEOTY

Il a travaillé avec quasiment l'intégralité de la scène musicale française, de Jean-Louis Aubert à Alain Souchon et Laurent Voulzy, en passant par Miossec, Maxime le Forestier, Vincent Delerm, les Brigitte, JP Nataf, Arthur H, et plus récemment avec Pomme pour son premier album Les Failles.

On lui doit également cinq albums studios, le dernier L'un de nous sorti en 2017. Et plus récemment c'est au cinéma qu'on l'a aperçu : dans le film Je ne sais pas si c'est tout le monde de Vincent Delerm et comme compositeur de la musique du dessin animée La vie de chateau réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel Hlimi.

Actuellement, il est en plein arrangement du nouvel album de Carla Bruni qui devrait sortir à la rentrée. A la rentrée toujours, on le retrouvera au théâtres national de Bretagne à Rennes où il créera Films Fantomes, une performance entre concert et exposition. Actuellement, on peut retrouver ses dessins à la Cinémathèque à Paris à l'occasion de l'exposition consacrée à Louis de Funès.

Albin de la Simone veut nous mettre bien et pour cela, il nous livre un top 5 des chansons pour être bien tout simplement.

Le top 5 d'Albin de la Simone : 5 chansons pour être bien

"A Lady of a certain age" - The Divine Comedy "Symbol" - Adrianne Lenker "Il neige" - Voyou "Je sais pas danser" - Pomme "Berceuse" - Bastien Lallemant

La programmation musicale du jour