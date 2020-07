Pio Maraï sera à l'affiche mercredi prochain du film "Felicita" de Bruno Merle, un film sur la relation entre des parents et leur fille qui rentre au collège. Avant ça, Pio Marmai est dans Haute Fidélité pour nous présenter son top 5 des chansons à faire écouter absolument à ses enfants.

Votre magasin de disque de l'après-midi rouvre ses portes sur France Inter dans un cadre des plus familial. Premier disque sur la platine de l'émission, un des pères fondateurs du hip hop, samplé par P.Diddy, Ice Cube ou encore Kery James, avec des paroles reprises par Coolio et Snoop Dogg. Et le titre en question c'est "The Message" des Grandmaster Flash.

Retour ensuite sur un classique du rock, standard du rockabilly, sorti pour la première fois en 1957 par un certain Dale Hawkins, reprise sept ans plus tard par un petit groupe londonien composé de Mick Jagger et Keith Richards puis enfin par Creedance Clearwater Revival qui en profiter pour changer le titre : Susie Q devient Suzie Q. Une lettre qui permet au groupe de connaitre le succès et les premières places dans les charts.

Avant ça, à 15h30, rendez-vous avec un des acteurs français les plus talentueux de sa génération avec pas moins de trois nominations aux Césars en à peine dix ans, Pio Marmaï. Mercredi prochain, il sera à l'affiche du film Felicita, réalisé par Bruno Merle, dans lequel il incarne Timothée, père de Tommy, jeune fille qui s'apprête à faire sa rentrée en sixième. Tout va basculer le jour où Tommy disparait, où Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans toute cette histoire. Un film sur la relation parents/enfants, rythmé par la chanson du duo Al Bano / Romina Power, l'occasion de demander à Pio Marmai son top 5 des chansons à faire écouter impérativement à ses enfants.

Le top 5 de Pio Marmaï : 5 chansons à faire écouter absolument à ses enfants

"Take me home, country roads" - John Denver "You can't touch this" - MC Hammer "Vive le feu" - Les Berruriers Noirs "I Wanne be sedated" - The Ramones "Billets verts" - Booba

