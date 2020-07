Le magasin de vinyle de Charline Roux rouvre ses portes. Au programme aujourd'hui, du plaisir avec Nirvana, Benjamin Biolay et Blur et encore un peu plus de plaisir avec la chanteuse Yelle qui viendra à 15h30 se déhancher et faire des ronds avec son bassin.

La chanteuse Yelle (Julie Budet) sur scène lors du Fun Fun Fun Fest, novembre 2014, Austin, Texas © Getty / Rick Kern / Contributeur

Pendant tout le confinement, il nous a fait du bien en postant chaque jour une reprise sur les internets, notamment "Duel au soleil" d'Etienne Daho. Et il nous fait encore du bien aujourd'hui en sortant son neuvième album Grand Prix. Benjamin Biolay inaugure la platine de Haute Fidélité aujourd'hui.

Charline Roux remonte ensuite le temps en l'an 1999, année de naissance de celui à qui ont doit le tube de l'été dernier "Old town Road", Lil Nas X, et du dernier candidat français à l'Eurovision, Bilal Hassani ; année de lancement de la série Les Sopranos et de la sortie de Fight Club.

A 15h30, une chanteuse made in Bretagne qui a fait le tour du monde avec son groupe et ses trois albums Pop-up, en 2007, Safari Disco Club, en 2011 et Complètement fou,en 2014, viendra nous livrer à la manière du héros du livre de Nick Hornby son top 5 musical. Sur ce dernier disque on pouvait notamment entendre le titre"Ba$$in", tube sur lequel on l'a beaucoup remué notre bassin, notamment les festivaliers de Coachella en 2015.

On retrouvera Yelle le 4 septembre prochain avec son quatrième album L'ère du Verseau déjà porté par les singles "Je t'aime encore" et le tout récent "Karaté"

Le top 5 de Yelle : 5 chansons pour faire des ronds avec son bassin

"Ba$$in" - Yelle "Syé Bwa" - Kassav "Shoes" - Tiga "Heartbeats" - The Knife "Je t'aime encore" - Yelle remixé par Fady-D

La programmation musicale du jour