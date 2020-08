Aujourd’hui nos invités sont des romanciers. Simon et Capucine Johannin, auteurs à 4 mains du roman Nino Dans la Nuit, nominé au prix du livre Inter. Pour nous ils sélectionnent une playlist qui a marqué leurs 20 ans, des madeleines de Proust musicales dignes d’une cure de jouvence

L'histoire d'un disque maudit de la soca de Trinidad et Tobago, la triste mésaventure du rappeur underground Jonwayne et la raison pour laquelle "Train In Vain" n'apparaît pas sur la pochette de London Calling du Clash, voilà 3 morceaux et trois récits de Jean Morel pour vous dans Haute Fidélité.

Et nos invités du jour nous font vivre un Top 5 à quatre mains puisque c’est un couple d’écrivain qui prend le contrôle des platines. Simon et Capucine Johannin, auteurs ensemble de "Nino Dans la Nuit", roman paru en 2019 et nominé au prix du livre Inter.

Le récit d’une jeunesse en banlieue parisienne vécue comme une fuite en avant, entre précarité et oubli de soi.

C’est dans l’intensité de leur vingtaine que Capucine et Simon sont allés chercher leurs inspirations pour ce texte et c’est dans leurs vingts ans que nous avons voulu les replonger.

Des années qu’ils ont vécu ensemble et dont voici la bande son en 5 morceaux.