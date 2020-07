La disquaire maison de France Inter, Charline Roux ne prend pas de vacances et ouvre sa boutique même un 14 juillet. Une boutique qui se fait livrer un piano pour l'occasion pour recevoir le pianiste émérite Simon Ghraichy.

Le pianiste Simon Ghraichy © Getty / PYMCA/Avalon/Universal Images Group

Jour de fête nationale et les artistes français sont à l'honneur aujourd'hui dans Haute Fidélité. Sur la platine de l'émission on commence par la nouvelle sensation de la pop made in France, Gaetan Nonchalant, celui qui se veut dans l'héritage de Pierre Vassiliu et Philippe Katerine, deux artistes avec qui il partage un trait caractéristique : la moustache.

Et ça tombe bien car de Philippe Katerine il en sera question à la fin de l'émission avec "Duo", trio avec Gonzales et Angèle. Entre temps, du rap avec l'un des plus gros vendeurs du rap game en France : Nekfeu.

Entre temps, comme tous les jours à 15h30 un artiste vient nous livrer son top 5 musical. Et en ce jour de célébration nationale, c'est un des pianistes qui portent haut les couleurs de la France hors de l'hexagone, Simon Ghraichy, qui nous a évidemment donner son top 5 des chansons à reprendre absolument au piano.

Le top 5 de Simon Ghraichy - 5 morceaux à reprendre au piano

"Le monde s'est dédoublé" - Clara Ysé "Coward" - Yael Naim ft. Brad Meldhau "Chiquilin de Bachin" chanté par Mariana Flores "Me faire la belle" - Dooz Kawa "Back to black" - Amy Winehouse

La programmation musicale de l'émission