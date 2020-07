Le magasin de disque éphèmère de Charline Roux reste ouvert avec une sélection musicale des meilleures pour passer une après-midi au soleil et des meilleures pour se remettre d'une rupture douloureuse grâce à l'humoriste Tristan Lopin.

L'humoriste Tristan Lopin en février 2020 à Paris © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Le lundi au soleil c'est un chose qu'on n'aura jamais, peut-être, mais le mercredi au soleil on l'aura un jour. Et c'est Benny Sings qui nous le promet avec leur titre "Sunny afternoon". Et pour se prélasser sur la plage quoi de mieux que Jorja Smith, Radiohead et Otis Redding ?

Peut-être le top 5 musical de notre invité du jour. Qui ne s'est jamais fait plaquer et n'a par conséquence pas passé plusieurs jours sous une couette à pleurer en écoutant Adèle et en regardant Le Journal de Bridget Jones ? Pour y faire face, Tristan Lopin en a fait un spectacle Dépendance Affective qu'il jouera une dernière fois à l'Olympia le 22 octobre prochain. Et juste pour nos oreilles, il en a également fait un top 5 musical, un top 5 spécial rupture douloureuse.

Le top 5 de Tristan Lopin - 5 chansons pour se remettre d'une rupture amoureuse

"Work Bitch" - Beyonce "Sur la pente" - Marie-Flore "Dis quand reviendras-tu ?" - Barbara "Salut les amoureux" - Joe Dassin "Survivor" - Destiny's Child

