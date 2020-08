Dans Haute Fidélité, Sophie Fontanel devient metteuse en son de son propre défilé.

Quelle musique pour accompagner un défilé de mode ? © AFP / mbbirdy

Journaliste et écrivaine, Sophie Fontanel projette dans la mode et dans les vêtements une curiosité totale et qui s’applique en fait à tout ce qui l’entoure. Quand Sophie Fontanel parle de musique, elle y applique la même exigence que les grands couturiers et les grandes couturières sur leur pièces.

