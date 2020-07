Il est la star de la série Skam, mais aussi batteur de talent et comédien dans l'adaptation théâtrale des "1001 vies des urgences" de Baptiste Beaulieu. Lui c'est Axel Auriant et puisqu'il quitte son cocon familial très bientôt, il nous livre son top 5 des chansons à écouter avec ses parents.

Le magasin de vinyles de vos après-midi sur France Inter se refait une petite jeunesse aujourd'hui. Charline Roux convoque sur la platine vinyle de la boutique toute la nouvelle génération de la chanson française et internationale, du rap londonien avec Tiggs Da Author, le rock made in France d'Izia, un Petit Prince, qui n'a a priori pas de rapport avec Antoine de Saint-Exupery et un mélange particulier, de l'électro-créole avec le DJ David Walters.

Evidemment, comme toujours dans Haute-Fidélité, on retrouve aussi des classiques, qui ont sans doute influencé la nouvelle garde, avec Serge Gainsbourg, Fiona Apple et Queen of the Stone Age.

A 15h30, un autre représentant de cette jeunesse pleine de talents. Lui est comédien et plus connu par les millenials sous le nom de Lucas Lallemant, du nom du personnage qu'il interprète dans la série phénomène Skam (dont les six saisons sont disponibles sur la plateforme FranceTV Slash). Lui c'est Axel Auriant, qu'on retrouvera à la rentrée sur scène dans la pièce "Les 1001 vies des urgences" adaptée du livre de Baptiste Beaulieu par Arthur Jugnot. Il quittera bientôt le domicile parental, et pour l'occasion il nous livre un top 5 sous le signe de la relation parents/enfants

Le top 5 d'Axel Auriant : 5 titres sur la relation parents/enfants

« Dans les yeux des ma mère » - Arno « Ton héritage » - Benjamin Biolay « Billie » - Matthieu Chedid & Billie « Fernando de Noreinha » - Vincent Delerm « Les mensonges d’un père à son fils » - Serge Reggiani

