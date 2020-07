Il sortira à la rentrée un album intitulé "Mesdames", composé exclusivement de duos avec des chanteuses parmi lesquelles Camille Lellouche, Véronique Sanson ou encore Suzanne. Entre temps, Grand Corps Malade nous livre son top 5 des meilleurs duos entre une femme et un homme.

Grand Corps Malade au Festival "Sur le Champ !", Valence, juillet 2019 © AFP / NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS

Que mettre dans votre playlist "été 2020" ? Ne bougez pas, Charline Roux a la réponse à cette question. Comme tous les jours, le magasin de disque de l'après-midi de France Inter ouvre ses portes et vous propose aujourd'hui une sélection de disques à écouter non loin d'un feu de camp, sur une plage de sable fin, pourquoi pas celle de Santa Monica à Los Angeles comme le suggère Dan Crowl qui veut y rester à Los Angeles, au coucher du soleil, entre amis, un verre à la main. Comme boisson, pourquoi ne pas se laisser tenter par une Caïpirinha ?Et notamment celle que servent Djeudjoah et Lieutenant Nicholson.

Une situation idéale pour disparaître dans les bras de son amour de vacances (cette histoire sans lendemain, celle à laquelle on repense les yeux plein de chagrin), surtout si cet amour de vacances est Christine and the Queens, accompagné en musique par Anderson Paak, ce qui rend le tout bien meilleur.

Avant de s'imaginer sur cette plage paradisiaque aux bras de celui ou celle à qui on dira "Mais je t'aime" une fois les vacances terminées quand arrivera le moment des adieux, on retrouve celui qui chante, qui rappe, qui slame "Mais je t'aime" en duo avec l'humoriste, comédienne et chanteuse Camille Lellouche, Grand Corps Malade.

Le 11 septembre prochain il sortira son septième album. Intitulé Mesdames, il se veut comme une "déclaration, comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures", c'est en tout cas comme ça qu'il débute. Et il n'est composé que de duo avec des artistes féminines parmi lesquelles Suzanne, Véronique Sanson, les sœurs Julie et Camille Berthollet, la jeune Alicia, Laura Smet, ou encore Louane. On a donc demandé à Grand Corps Malade son top 5 des meilleurs duos entre une femme et un homme.

Le top 5 de Grand Corps Malade - Les 5 meilleurs duos femme/homme

"Comme un boomerang" - Etienne Daho et Dani "7 seconds" - Youssouf N’Dour et Nene Cherry "Je t’aime moi non plus" - Serge Gainsbourg et Jane Birkin "Empire State of Mind" - Jay-Z et Alicia Keys "Je t'aime encore" - Camille Lellouche et Grand Corps Malade

