Il est un humoriste que l'on connait bien à France Inter puisqu'il officie à l'année dans l'émission "Par Jupiter" mais aussi à la télévision dans "Quotidien" où il compile les meilleurs commentaires haineux trouvés sur les internets. Pablo Mira nous livre son top 5 des chansons qui donnent la haine à 15h30.

Pablo Mira © Radio France / Capture d'écran : france Inter

La boutique vinyle de vos après-midi sur France Inter rouvre ses portes en ce jour des enfants. Et pour résumer l'émission du jour, trois consonnes : V, N, R puisqu'on commence avec un disque de House Music, parfait en vinyle pour être remixé par le DJ de nos soirées et de nos nuits estivales. "House Music all night long", plus qu'un conseil musical festif c'est surtout le titre du dernier morceau de Jarvis Cocker, dont l'album JARV IS vient de sortir.

Jarvis Cocker qu'on retrouvera au cinéma à la fin de l'année puisqu'il signe la bande originale du film au casting le plus vénère de 2020 : The French Dispatch de Wes Anderson avec entre autre Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Adrien Brody, Léa Seydoux, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Lyna Coudry, Mathieu Amalric, Liev Schreiber, Elisabeth Moss... VNR on vous a dit.

Une émission également V.N.R grâce ou à cause du top 5 de notre invité du jour. On le retrouvera à la rentrée à la radio dans l'émission "Par Jupiter" et à la télévision sur TMC dans l'émission "Quotidien" de Yann Barthès. Toute l'année, il a lu le meilleur du pire des messages postés par les haters, ces petites boules de haine qui la déverse allègrement sur internet. Conséquence : on a demandé Pablo Mira son top 5 des chansons qui lui donnent la haine, parmi lesquelles celle qui sera sans doute un des tubes de l'été 2020.

Le top 5 de Pablo Mira : Les 5 chansons de haters, celles qui donnent bien la haine

"Wolfgang" - Lino "Joueur de blues" - Michel Jonasz "La fin de leur monde" - IAM "Anissa" - Wejdene "Moulaga"- JUL ft. Heuss l'Enfoiré

