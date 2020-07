L'année 2020 n'a pas forcément bien commencée, et ne peut donc que mieux se terminer. Pourtant, la chanteuse Jehnny Beth nous prouve le contraire. En musique en tout cas, 2020 c'est vachement bien !

La chanteuse Jehnny Beth lors du 29e festival de des Eurockéennes, juillet 2017, Belfort © AFP / SÉBASTIEN BOZON

L'année 2020 aurait pu un peu mieux commencer mais musicalement, 2020 c'est pour l'instant pas si mal et Charline Roux vous le prouve aujourd'hui dans Haute Fidélité en commençant avec le vinyle du rappeur français qui marquera l'année. Pendant le confinement, beaucoup l'ont vu et regardé sur Canal dans la série Validé de Franck Gastambide. Il y interprète Clément alias Apash, jeune rappeur remarqué par un mastodonte qui va le propulser soit en plein milieu du rap game. Lui c'est Hatik et cet été il sort une réédition de sa mixtape Chaise Pliante 2 ; un disque sur lequel on retrouve notamment le titre "Angela", reprise du hit des Saian Supa Crew, qui sera sans doute un des tubes de l'été. Un disque sur lequel on retrouve aussi le titre "Prison pour mineurs", titre déjà entendu dans la BO de la série Validé et qu'on écoute aujourd'hui dans Haute Fidélité.

2020 ne pourra que mieux aller puisqu'en novembre prochain sortira la dernière aventure du plus célèbre des espions britanniques, au nom de Bond, James Bond. Mourir peut attendre et attendra d'ailleurs au moins jusqu'au 11 novembre, date à laquelle Daniel Craig démissionnera définitivement de ses fonctions d'agent du MI-6. Et c'est celle qui avait marqué 2019 musicalement qui est en charge de la chanson originale du film, succédant à Adèle et Sam Smith. Elle n'a même pas 20 ans, a déjà gagné 5 Grammy Awards grâce à son premier album et fut la première artiste née après 2000 à se classer à la première place du Billboard #100. Elle c'est Billie Eilish, et on l'écoute avec "ilomilo", extrait de son album When we all fall asleep, where do we go?

Enfin, 2020 c'est vachement bien parce que Jehnny Beth (qu'on retrouvera en octobre au casting de Kaamelot d'Alexandre Astier) vient de sortir son premier album solo, après le duo John & Jehn et le groupe Savages, To Love is to live, un album vachement bien. Et elle nous prouve que 2020 c'est vachement bien musicalement.

Le top 5 de Jehnny Beth : 5 chansons qui prouvent que 2020 c'est vachement bien

"A Hero's Death" - Fontaines DC "Together" – Nine Inch Nails "Grounds" - IDLES "On" – Kelly Lee Owens "Lonely Dancer" – Tricky ft. Anika

