Dans Haute Fidélité le duo Terrenoire nous dévoile leur top 5 des morceaux pour prendre la route. Et Jean Morel a concocté une playlist pleine de groove, exprès pour vous.

Jean Morel et ses disques, voilà le concept de Haute Fidélité, et ce Mardi 28 Juillet la programmation vous emmène dans les pas du soulman Bilal, jusqu'à la voix de l'auteure d'un des plus beaux disques de cet été, Teyana Taylor.

Nos invités Terrenoire anticipent quant à eux le fameux chassé-croisé et vous donnent de quoi gonfler vos playlists pour prendre la route.