L'acteur Finnegan Oldfield est un fin connaisseur de musiques jamaïcaines. Pour Haute Fidélité, il nous ouvre les porte de sa discothèque. Mais c'est aussi dans la discothèque de Radio France que Jean Morel est allé piocher, pour nous faire découvrir des raretés de funk du New-York des années 1980.

L’acteur Finnegan Oldfield © AFP / John Lamparski

Ce mercredi de fin juillet, dans Haute Fidélité c’est un homme multi-facette qui est notre invité. Finnegan Oldfield est acteur, deux fois nommés aux Césars du meilleur espoir masculin. Cette année il tient aussi un rôle dans un des films les plus attendus de ces prochains mois : Gagarine de Fanny Liatard et Jeremy Trouilh.

Mais par dessus tout, Finnegan Oldfield aime la musique, on peut même dire qu’elle coule dans ses veines, parce que son papa, Ben de son prénom, est un proche d’un des pionniers du reggae en France : Lord Zeljko.

Finnegan Oldfield a donc hérité d’une formidable discothèque de disques jamaïcains, et pour nous aujourd’hui il nous dévoile un top cinq par décennie de la musique de l’île.

Mais Haute Fidélité ce sont aussi des découvertes et des raretés sélectionnées par Jean Morel, qui nous emmène aujourd'hui danser sur des raretés de Funk des années 1980 à New-York et nous présente un de ses plus grands espoirs de 2020 : Moussa.