Pour cette première de Haute Fidélité, Charline Roux ajoute à sa playlist les Arctic Monkeys, Fontaines DC et Nick Drake. A 15h30, le DJ Yuksek vient faire son top 5 des chansons qu'il aimerait remixer.

DJ Yuksek en train de mixer en 2014 © Getty / Foc Kan

Le grand magasin de disque de France Inter ouvre ses portes pour l'été et notre disquaire maison alias Charline Roux vous fait découvrir chaque jour 11 vinyles de la boutique.

Au programme aujourd'hui, du rock avec la bande d'Alex Turner et les irlandais de Dublin City ; de la pop sud-africaine avec Bongeziwa Mabandala ; la folk d'outre-Manche de Nick Drake ; et un classique de chez classique d'Etta James

A 15h30, Pierre-Alexandre Busson, de son vrai nom vient mettre un coup d'électro-disco dans la boutique. En février dernier, il sortait son quatrième Nosso Ritmo, un nouveau rythms en français qu'il a voulu plus disco qu'électro et qu'il a promut pendant le confinement avec un single en duo avec le DJ français Breakbot et un clip participatif.

Il a demandé aux internautes de se filmer en train de danser chez eux, sur son titre "The Only Reason". Le résultat donne un mélange de danse, d'animaux, de Skype, et même du bilboquet venant d'un peu partout dans le monde, de la France au Japon en passant par les Etats-Unis, le Brésil et l'Italie. Avant tout Yuksek étant un DJ et donc spécialiste des remixs, on lui a demandé de choisir les 5 morceaux qu'il aimerait avoir sur sa platine pour pouvoir les remixer.

Le top 5 de Yuksek - 5 morceaux que vous aimeriez remixer

"Could heaven ever be like this" - Idris Muhammad

"Let's Start the dance" - Bohanon

"Maintenant ou jamais" - Catastrophe

"La groupie du pianiste" - Michel Berger

"Six Marimbas" - Steve Reich

La programmation musicale de l'émission