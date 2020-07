Yassine Stein est le bras droit du rappeur Lomepal quand il est sur scène, mais il est surtout beaucoup plus que ça. Passionné de cinéma et musicien lui-même, il a récemment sorti un EP : "Hayat", qui signifie "vivre" en arabe, et il nous raconte ici quelle musique le fait vivre.

Le rap français est bien représenté aujourd’hui, découvrons le dernier album de Yassine Stein, chanteur et musicien © Getty / Cecilie Arcurs

Dans la chaleur accablante de cette fin Juillet, Haute Fidélité vous emmène à la rencontre de Yassine Stein, musicien repéré aux côtés de Lomepal et auteur d'un très bon premier EP : Hayat.

Pour France Inter, l'artiste nous dévoile son top 5 de morceaux qui le font vivre.

Mais au programme de Haute Fidélité, il y a aussi beaucoup de disques, à l'écoute du Boom Bap modernisé du rap de New-York, mais aussi de la Jazz-House de Chicago ou bien encore dans les arrangements léchés de la pop japonaise.