Le magasin de disque de l'été de France Inter s'en va de l'outre-Atlantique ou l'outre-Manche, des Strokes à Marianne Faithfull. Entre les deux, on retrouve l'humoriste Alex Ramirès qui vient nous donner son top 5 des chansons sensiblement viriles.

The Strokes en concert à Berlin en 2020 © Getty / Christophe Gateau/picture alliance

Sur la platine de Haute Fidélité aujourd'hui, le groupe du new-yorkais Julian Casablancas de retour en 2020 avec un sixième album The New Abnormal ; album présenté à l'Olympia en février dernier avant le confinement. Et de New-York à Londres, il n'y a qu'un pas, en tout cas qu'un océan, franchi allègrement avec les Kinks et Marianne Faithfull. Entre les deux, un détour par la Suisse et Stephan Eicher et par la pop tropicale de DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson et leur titre "Caïpirinha" qui donne envie d'en boire (des caïpirinhas) au bord d'une piscine.

A 15h30, l'humoriste Alex Ramirès vient nous livrer son top 5 tout beau, tout chaud. Il sera à la rentrée au Palais des Glaces avec son spectacle Sensiblement Viril un spectacle qu'on pourrait qualifier de presque autobiographique. Pendant le confinement, on l'a retrouvé quasiment tous les jours sur les internets à parodier les icônes de la pop-culture. Comme Alex Ramires est un homme à la fois viril mais aussi sensible, on lui a demander de nous donner son top 5 des chansons qui sont comme lui, sensiblement viriles

Le top 5 d'Alex Ramires - 5 morceaux sensiblement virils

"Nous deux contre le reste du monde" - Ben Mazué "Cold Little Heart" - Michael Kiwanuka "Get outta my way" - Kylie Minogue "Sweetest life" - Kwaye "Virtual Insanity" - Jamiroquai

La programmation musicale de l'émission