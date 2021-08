Une heure de musique à écouter et dans tous les styles ! Du glam-rock, du rap, du folk, du blues, du funk, du hip-hop. On ouvre grand toutes les fenêtres et les portes et on laisse entrer le son et l’air avec notamment Rover, Ben Harper, Bob Marley, Milk Coffee and sugar, Felixita…

George Harrison, Paul McCartney et John Lennon de "The Beatles" à l'ancien Empire Pool (Wembley Arena), Londres, mai 1966 © Getty / Icon and Image / Contributeur

Rover - Roger moore

Il réchauffe les cœurs, circulant entre pop lustrée et glam-rock rutilant, conjuguant superbement classe mélodique, ampleur instrumentale et maestria vocale. Ayant fait son éducation musicale grâce à la discothèque vinyle de ses parents, il a notamment écouté en boucle les albums des Beatles, pour lesquels il ne cache pas son admiration.

Les Beatles - Drive my car

Drive My Car ouvre Rubber Soul, le sixième album du groupe sorti en 65 au Royaume Uni, écrite par John Lennon et composée principalement par Paul McCartney. La chanson s'inscrit dans la mutation musicale opérée par les Beatles, qui inclut plus d'humour et de finesse et s'éloigne des codes habituels des chansons d'amour. "Drive My Car" est également un des rocks les plus toniques qu'ils aient interprétés.

Rover - Aqualast

Cette chanson figure sur son premier album et vous pouvez retrouver la version live sur youtube qu’il nous avait offert lors du concert exceptionnel avec Piers Faccini et Laura Cahen en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 12 mai dernier.

Paul McCartney - When winter comes

Le morceau hivernal de Paul McCartney, "When Winter Comes", a été mis en images, le musicien de 78 ans a opté pour un clip animé qui n'est pas sans rappeler l'esprit léger et enfantin de Disney.

Piers Faccini - All aboard

Un titre qui nous fait instantanément voyager avec en prime la rythmique Gnaoua d’Abdelkebir Merchane et la voix trop rare ces derniers temps de Ben Harper. On embarque sur son arche idyllique pour une aventure hors cadre, loin des sentiers battus

Piers Faccini - Reste la marée

Ben Harper - Spin it faster

Avec sa rythmique entêtante, ses riffs langoureux, et ses paroles simples qui appellent au lâcher prise, c’est la bande-originale parfaite d’un été de liberté. Désirée. Retrouvée. Et qu’il va falloir protéger !

Bob Marley & The Wailers - Zimbabwe

Le Zimbabwe a arraché son indépendance dans la douleur, après plus de dix années de lutte armée. Le jour de l’accession de l’ex-Rhodésie du Sud, à la souveraineté nationale, c’est le légendaire Bob Marley, décédé le 11 mai 1981 qui était là, sur scène, face à Robert Mugabe.

Le 18 avril 1980, le Zimbabwe accédait à l’indépendance. Une souveraineté célébrée fièrement dans le stade Rufaro, au cœur de Highfield, le township de la capitale Salisbury (l’actuel Harare). Ce jour-là, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 avril 1980, Bob Marley et les Wailers agrémentent la soirée. Ils interprètent entre autres Zimbabwe, cet appel vibrant au panafricanisme.

Milk Coffee and sugar - Café zèbre

Le premier groupe de hip-hop et de slam français, formé en 2008, par Gaël Faye et Edgar Sekloka alias Suga. Ils sont principalement influencés par le groupe de rap jazz américain The Roots, par le collectif de hip-hop français Time Bomb et par les musiques africaines.

Gaël Faye - Histoire d'amour

Sept ans après son premier album studio, 4 ans après son premier roman “Petit Pays” qui a rencontré le succès phénoménal qu’on lui connaît, récompensé en 2016 par le Prix du roman Fnac et par le Goncourt des Lycéens, il son nouvel opus "Lundi méchant", nourrit d'influences musicales plurielles, du rap teinté de soul et de jazz, du semba, de la rumba congolaise, du sébène…

Luv Resval - Tout s'en va

Il passe le début de sa carrière à expérimenter différentes techniques musicales, fluidité des paroles et refrains mélodieux, ambiances atmosphériques, flows électriques, mélancolie noire constitueront sa marque de fabrique.

Découvert par une grande partie du public rap à la fin de l'année 2018 via un projet commun avec Alkpote, Louve Resval a fait du chemin depuis. Après avoir solidifié une fanbase fidèle en l'abreuvant de morceaux montrant l'étendue de ses facettes, il concrétise enfin les espoirs placés en lui avec la sortie de son tout premier album, "Etoile Noire", inspiré par les meilleurs techniciens français tels que Nekfeu, Ninho, en y ajoutant un coté mélodique et vaporeux inspiré de Laylow, ou encore Young Thug et Asap Rocky pour ses influences outre-Atlantique.

Anne Sylvestre - Les gens qui doutent

Autrice de chansons pour enfants et adultes, créatrice des célèbres Fabulettes, Anne Sylvestre a écrit et composé des centaines de chansons, où les femmes, notamment, avaient toute leur place. Le répertoire d’Anne Sylvestre est l’un des plus riches et des plus beaux de la chanson française. Des chansons poétiques, drôles, politiques…

Felixita - Les maisons du sud

Le goût du sel sur les lèvres, la peau qui chauffe sur les rochers, la chaleur et la Méditerranée. Telles sont les images qui surgissent en écoutant les chansons de Félixita...