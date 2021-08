C'est partie pour une nouvelle heure de musique ! Un peu de modestie masculine incarnée par Bertrand Burgalat qui s’est auto-proclamé "L’homme idéal" dans son nouvel album "Rêve capital". On écoute ses arguments, mais aussi des classiques avec Iam, Georgio ou encore Valérie Lemercier.

Prince au Hop Farm Festival 2011 © Getty / Neil Lupin

Bertrand Burgalat - L'homme idéal

Compositeur, chanteur et producteur, il fait son grand retour avec un dixième album pop intitulé "Rêve capital". Un album dans lequel officie à la basse, aux claviers, au vibraphone et autres instruments parmi des ajouts de cordes du Bulgarian Symphony Orchestra, des vents, des synthétiseurs ou des chœurs. Les compositions ont un pied dans le passé et l’autre dans la modernité pop. Un entre-deux que cet artiste polymorphe sait toujours habiller d'arrangements s'apparentant à de la haute couture.

Valérie Lemercier - Goûte mes frites

Des paroles écrites par ses soins sur une musique composée par Betrand Burgalat. Valérie Lemercier sort en 1996 son premier (et unique) album intitulé "Valérie Lemercier Chante". Une extravagance supplémentaire pour cette actrice aussi drôle que talentueuse qui a illuminé de sa joie les marches du Festival de Cannes du 13 juillet dernier, à l'occasion de la présentation de son film « Aline » dont elle est la réalisatrice et l'interprète du rôle-titre.

Boris Vian - Complainte du progrès

L'écrivain-musicien est mort trop tôt, à 39 ans, sans rien connaître du rayonnement qui est aujourd’hui le sien. Le romancier poète, amateur de jazz, fut l'éclaireur de cette musique après-guerre.

Faye Webster - I know i'm funny haha

Faye Webster établit un équilibre parfait entre le stoïcisme country classique et le son de la personne la plus triste que vous suivez sur les réseaux sociaux. Elle démontre avec cet album une maturité musicale étonnante. Originaire d’Atlanta, ville connue pour sa scène rap très influente avec des artistes de premier plan comme Young Thug ou Migos, elle a grandi bercée par la musique country et folk qu’écoutent ses parents et le rap qui résonne aux quatre coins de la ville. Des sonorités qu’on retrouve par touches délicates au gré de son travail. « I Know I‘m Funny haha » son nouvel album, sort le 25 juin sur le label Secretly Canadian.

Migos Drake - Walk it talk it

Le clip s’inspirait de l’émission culte Soul Train et rendait hommage à la culture afro-américaine des années 70. On y retrouve aussi Jamie Foxx dans le rôle d’un présentateur d'une émission dans laquelle Quavo, Takeoff et Offset sont invités. Un clip drôle, conçu pour les fans de perruques, de pantalons discos et de lunettes de soleil incroyables. « Walk It Talk It » est extrait de « Culture II », l’album de Migos, qui s’était hissé à la première place du top album dès sa sortie.

Drake - In my feelings

C’est le hit de l’été dernier. « In My Feelings » de Drake s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en deux semaines. Avec son refrain entêtant « Kiki, do you love me ? », il a fait danser la planète entière. Le rappeur canadien réalise un véritable exploit avec ce titre, à sa sortie, il est devenu le tube le plus écouté et il a été vu plus de 100 millions de fois durant cette même période. Le succès est tel qu’il a donné lieu à un défi, lancé par la star d’Instagram Shoker, nommé le « In My Feelings Challenge » ou encore « Do The Shiggy ». Et cela, avant même la sortie du clip de l’artiste le 2 août 2018.

Michelle - Fyo

FYO. Un titre vif et dynamique, dans une sorte d'ambiance insouciante à base de R&B et de pop. Mais ne vous fiez pas à cette fraîcheur. Le sujet voit les membres du groupe puiser dans certains sentiments bruts sur la race et l'identité, et comment leurs premières vies ont été si souvent marquées par la façon dont les autres parlaient d'eux et d'eux. "'FYO', FIND YOUR OWN ! c'est appartenir à des mondes différents mais se sentir rejeté par les deux", a déclaré Jamee Lockard du groupe. En 2020, ils publient une série de singles remarqués, dont « Sunrise », chanson sur laquelle a été invitée une des figures montantes de la soul et de la pop britannique, Arlo Parks.

Arlo Parks - Cola

Arlo Parks, que vous venez d’écouter avec COLA, un nouveau single extrait de son projet imbibé de soul. Arlo Parks se retrouve en lice pour le prestigieux prix britannique Mercury qui récompense le meilleur album britannique de l’année ! Dans le passé, des groupes et artistes comme PJ Harvey, The XX, Alt-J, James Blake, Sampha, et Michael Kiwanuka l’ont remporté. Verdict fin janvier !

Spill Tab - Calvaire

Le duo de chanteurs-producteurs Claire Chicha et David Marinelli se produit sous le nom de Still Tab. Avec seulement deux singles sur les principaux services de streaming, ils ont déjà charmé le cœur et les listes de lecture des fans de pop de chambre du monde entier. « Calvaire », est une chanson pop rêveuse avec des sensibilités R&B et électroniques. Les percussions dépouillées et le battement rythmique de la basse créent un paysage sonore hypnotique dans lequel vous êtes invités à vous perdre. Un pied dans la pop de chambre et l'autre dans l'electronica lo-fi, Chica et Marinelli mènent la marche vers une nouvelle forme de pop où la qualité précède la classification !

Georgio - Danse

À 28 ans, Georgio sort Sacré, un quatrième album d’une écriture visuelle saisissante. C’est une des plumes les plus talentueuses de sa génération. Si le rap et la poésie peuvent parfois se fréquenter, personne ne les mêle aussi bien que ce rappeur originaire du 18e arrondissement de Paris. Il cite Romain Gary, Jacques Prévert, Rimbaud, Toni Morrison, chante et rappe ces scènes où il immortalise les rencontres qui ont compté pour lui, explore ses émotions, contemple ses rêves, déclare son amour à ses parents. Le tout accompagné de ses amis artistes invités sur cet opus, Kalash Criminel, Zikxo, S.Pri Noir ou Sanka. Un voyage dans l'intime nourri d'influences pop, rock et chanson française.

IAM - Je danse le mia

Je danse le mia est le deuxième single le plus vendu en France en 1994 derrière Neneh Cherry et Youssou N'Dour avec 7 seconds. La chanson d'IAM paraît sur l'album Ombre est lumière, sorti en 1993. C'est un sample du titre Give Me the Night de George Benson.

Silk Sonic - Skate

L'aventure Silk Sonic se poursuit avec un nouveau single. Enfin ! De longues semaines après la publication de Leave The Door Open (premier single du projet Silk Sonic - composé de Bruno Mars et de Anderson .Paak), le duo revient avec Skate, un nouveau single. De quoi patienter avant la sortie de l'album tant attendu. Le morceau vous invite à danser à l’ancienne, dans une ambiance vintage qui nous replonge dans l'âge d'or de la Soul et du Funk. Un cocktail parfait en cette période estivale.

Prince - Born 2 die

Welcome 2 America, l’album inédit de Prince enregistré en 2010, révèle son deuxième extrait. Produit par Morris Hayes et enregistré avec le concours de la bassiste Tal Wilkenfeld, du batteur Chris Coleman et des choristes Shelby J., Liv Warfield et Elisa Fiorillo. ”Born 2 Die” est un mitempo soul-funk inspiré par Curtis Mayfield. Prince a tiré sa révérence en signant un des meilleurs titres de Welcome 2 America.