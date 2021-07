Des coups de cœur à découvrir dans la playlist comme le nouveau single de Diana Ross. C'est une haute liste épicée aujourd'hui, cramponnez-vous bien ! Avec une éclectique sélection de chansons teintées de pop, et de rock avec notamment à la chaîne The Sparks, The Clash, The Avalanches…

Youssoupha, Cola Boyy, Diana Ross, Slumb, Serge Gainsbourg… © Getty / Westend61

Gaël Faye - Histoire d'amour

Le musicien et écrivain franco-rwandais a électrisé le public des Francofolies de la Rochelle et des vieilles Charrues avec ses morceaux électro et rap. Un show ponctué par les feux d’artifice de Carhaix. Il incarne à merveille l’art de parler des choses graves en musique

Youssoupha - Astronaute

Le rappeur qui chante pour les Bleus, pour l’Afrique, pour le monde, pour l’univers avec son album Astronaute sur lequel il a invité son ami de longue date Gael Faye.

Cola Boyy - Kid born in space

Les américains n’ont pas du mesuré tout le potentiel de Cola Boyy. Les français ont pris conscience de son talent et l’ont raméné en France ! L’enregistrement du premier album de Cola Boyy a pris forme aux studios du Soft, à Ivry-sur-Seine. Avec le soutien du multi-instrumentaliste, Corentin Kerdraon, et du producteur hip-hop suisse Varnish, chargés de donner corps aux compositions de Cola Boyy, les coups de guitares funky et des claviers empruntés à Michael Jackson claquent ! On comprend à quel point Cola Boyy a été heureux d'être de l'autre côté de l'Atlantique, seul dans un appartement du XVIIIe arrondissement, le temps de promouvoir en France son premier EP, Black Boogie Neon, et d'avancer sur l'enregistrement de son album. L'aboutissement d'une passion pour la musique entamée avec le punk hardcore dans sa jeunesse pour migrer vers une obsession pour la disco-pop décalée et militante.

Drôle, charismatique, attachant, Cola Boyy ne laisse jamais indifférent, il a séduit tous ceux qui l'ont côtoyé lors de sa dizaine de jours passée à Paris, y compris le public de la salle de concerts parisienne la Bellevilloise. Et celui du Pitchfork de La Villette il y a 3 ans.

Le duo The Liminanas et Laurent Garnier - Saul

Au depart, The Limiñanas est un groupe de rock français, originaire de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales. C’est la rencontre de Lionel et Marie Limiñana lors de leurs années de Lycée. Après 15 ans d'activisme musical (participation à divers groupes, disquaires à Perpignan, organisation de concerts), ils fondent The Limiñanas en 2009. Durant les premières années, diffusés exclusivement par des labels américains, le duo de Perpignan possède une plus grande notoriété aux États-Unis qu'en France. Ensemble, ils nous offrent un sublime grand écart entre les époques ; entre western et film de science-fiction, rénovant le son des 60s et 70s.

Sparks - So may we start

The Clash - The guns of brixton

The Avalanches - We go on

Diana Ross - Thank You

Le retour de la diva de la soul Diana Ross ! Avec "Thank You", le titre de son 25e album studio, dont la sortie est prévue chez Decca Records le 10 septembre 2021. Il s'agit du premier album studio de l'artiste depuis I Love You en 2006, et de son premier titre inédit depuis « Every Day Is a New Day » en 1999. L'album a été écrit pendant les confinements et enregistré dans son home studio. Diana Ross a co-écrit les 13 morceaux et a travaillé avec des pointures d’auteurs-compositeurs et producteurs.

Slumb - Come & get it

Bernard Lavilliers - Angola

Laissez-vous guider par un blues chanté par l’incontournable Bernard Lavilliers, et figure de la musique angolaise : Bonga, qui possède l’un des plus beaux timbres de son temps. Exilé depuis plus de 50 ans, Bonga vit loin de son Angola natal…