On démarre avec Hervé et son rodéo, extrait de la réédition de son premier album baptisée "Hyper prolongations". Normalement quand on écoute Hervé, on fait comme dans le clip de sa chanson "Si bien du mal" qui l’a rendu célèbre : on fait des crêpes en dansant !

Hervé a confectionné ses chansons à Plougasnou dans le Finistère et a attiré l'attention du label Initial Artist Services © AFP / Bertrand GUAY

Mais je n’ai plus de lait, alors tant-pis, j’vais chevaucher une licorne à la place !

The Shoes le duo éléctro pop rémois !

Il y a pile 10 ans, le groupe sort son premier album Crack My Bones qui s'est placé en neuvième position du classement des 100 meilleurs albums de l’année 2011 par le magazine Les Inrockuptibles.

The Shoes, c’est aussi le duo qui constituait la moitié du groupe « Postaal » avec Hervé ; ils sont copains de longue date ! Ensemble, ils produisaient la quintessence d'une musique pré-adolescente qui se jouait en short et sentait bon le cuir des baskets.

Postaal était le reflet d'une génération qui achetait des 45 tours de Kim Wilde aux puces...

"Il a suffi d'un titre pour agiter le Landerneau electro - et au-delà. "Freedom", tout un programme que ce tandem franco-anglais a appliqué à sa musique.

Liberté dans les arrangements, liberté avec les textes en français et en anglais - liberté d'injecter une bonne dose de soul dans une pop synthétique et ambitieuse. Hervé et The Shoes ont co-écrits le hit «"Give it Away". Et alors que le duo rémois les également a embarqués en tournée, il s'impose comme une certitude : Postaal a gagné ses lettres de noblesse !

Ça n'a rien d'un hasard si Hervé, qui a confectionné ses chansons à Plougasnou dans le Finistère, a attiré l'attention du label Initial Artist Services, écurie se cachant derrière les succès d'Angèle, Clara Luciani ou Eddy de Pretto. "J'ai tout donné dans cet album, tout fait pour qu'il soit le mieux possible, donc je n'ai pas de regrets (...) C'est toute ma vie ! A la fois sur ce qui se passe aujourd'hui, mais cela résonne avec certaines périodes de mon enfance, surtout au niveau des sons que j'ai utilisés, et que je peux affilier à des sons que j'écoutais gamin" décrypte-t-il

La suite est à écouter...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



