Hannah Reid du groupe "London Grammar", lors de la deuxième journée du Southside Festival, 23 juin 2018, Allemagne © Getty / Thomas Niedermueller / Contributeur

Hommage au fondateur et guitariste de Kassav' : Jacob Desvarieux

Il nous a quitté vendredi 30 Juillet, la voix de velours d’un groupe mythique. Desvarieux figure incontournable de la musique aux Antilles comme en Métropole. C’est devenu l’un des groupes français les plus populaires en France, aux Antilles, en Afrique et aux Etats-Unis !

Jacob Desvarieux - zouk la sé sel medicaman nou ni

Les hommages ne cessent d’affluer sur les réseaux depuis l’annonce de son décès. Depuis leur premier concert en Côte d'Ivoire en 1985, la popularité du groupe ne s'est jamais démentie.

Lous and the yakuza - Laisse moi (feat. hamza)

Autrice-compositrice, mais aussi chanteuse au timbre particulièrement marquant, fait également une entrée fracassante sur la scène franco-belge. À 23 ans, Lous a déjà vécu plusieurs vies entre l'Afrique et la Belgique, ce qui a forgé sa personnalité et donné à son regard une intensité rare. La jeune artiste s'est construite sur des contrastes qui font aujourd'hui la richesse émotionnelle de ses morceaux : elle écrit des chansons pop bouleversantes sur des sujets sérieux, voire graves, évoquant en cela la démarche d’un certain Stromae.

Iliona - Une autre vie

La nouvelle scène Bruxelloise qui nous enchante dans le Rap et dans la chanson aujourd'hui, avec une jeune pousse talentueuse dotée d’une voix cristalline et au visage d'ange. Iliona présente "Tristesse" un mini album essentiellement piano-voix, entièrement conçu dans sa chambre pendant le confinement. Huit titres intimes qui parlent d'amour pour lesquels, elle s’est inspirée de ses idoles comme Barbara et Françoise Hardy. Elle écrit et compose ses chansons elle- même, d’ailleurs, elle a repris un de ses titres phares “Voilà”.

Cola Boyy - Kid born in space

Originaire d'Oxnard, la ville natale du chanteur et batteur, Anderson Paak, Cola Boyy est un jeune crooner avec une voix et un physique inhabituels. Sa musique est un savant mélange entre une boule disco fondant du Studio 54, et la poésie de son idole absolue, Paul McCartney.

Cola Boyy est l’artiste coup de coeur du moment et de la playlist de FI avec son album "Prosthetic Boombox", un premier opus en forme de ghetto-blaster coloré, un melting-pot d’influences de Wings à Kanye West en passant par Harry Nilsson et Chaka Khan. À la manière d’un Gil Scott-Heron, Cola Boyy parle avec une douceur ferme, de gentrification, d’âme vendue, du courrier administratif avec lequel on roule un joint.

Cola Boyy - Don't forget your neighborhood

The Avalanches - Since i left you

Un morceau qui figure sur leur tout premier album du même nom, qui fête ses 20 ans aujourd’hui ! Toujours prompt à faire voler en éclat les classifications musicales, leur premier disque mélangeait hip-hop, électro, funk et pop-rock. Cette « idée » est à la base de leur premier disque culte : il contient 900 samples différents ! du jamais vu dans l’histoire de la musique ! Collectionneurs de vinyles bizarroïdes, les membres de The Avalanches ont voulu créer une musique bien à eux à partir des disques qui les ont faits chavirer, danser, rêver, et rire. Le résultat est un génial fourre-tout qui passe de l'électro au funk, de la disco à une B.O. de film instrumentale, de la pop au hip-hop. The Avalanches viennent de sortir un nouvel opus avec pleins de prestigieux invités dessus, la rappeuse suédoise Neney Cherry, ou encore le charismatique Tricky ex-membre de Massive Attack.

Myd - Let you speak

Il emprunte avec une égale aisance les multiples voies de la création musicale assistée par ordinateur. Qu'il développe des grooves post-industriels ou des fantaisies house festives-régressives, Myd, par sa formation technique, tient toujours à leur offrir un rendu, fort, caractéristique, une signature avec une patine toute personnelle. L'ambition de Myd à long terme consiste ni plus ni moins à définir un nouveau type de son pour la dance music grand public.

Busy P - Track of time

Busy P, de son vrai nom Pedro Winter l’une des figures emblématiques de la nuit et musique électronique en France. Producteur, dj, Ancien manager des Daft Punks et fondateur du label Ed Banger. Il découvre la musique électronique dans un hangar lors d'une rave party, en 1992.

London Grammar - Night call

NightCall, un morceau de l'artiste français Kavinsky, publié en 2010, produit par Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk, avec la participation des artistes français SebastiAn et Sébastien Tellier.

La musique de London Grammar est minimaliste, mélange d’ambiances électroniques, soul et parfois plus classiques. L'ambiance mélancolique se ressent aussi bien dans les mélodies que dans le chant cristallin de la leader du groupe, Hannah Reid.

Ils sont de retour avec un nouvel album « Californian Soil ». On y retrouve la pop élégante, planante, romantique, cinématographique et imagée qui a fait leur succès.

London Grammar - Lose your head

La femme - Le sang de mon prochain

La Femme, est un mystère, car rien n'est figé dans son univers perpétuellement en mouvement. Le groupe, tentaculaire, composé de 3 garçons (Marlon, Sacha, Sam, depuis les vagues de Biarritz au macadam de Paname -, rejoints en studio pour leur premier album par plusieurs chanteuses dont Clara Luciani. La Femme, c'est une de ces formations qui vous donne un bon coup de matraque dès la première écoute !

Leur nouvel album "Paradigmes" n'a pas de frontières, ni dans le style, ni dans les voix. Elle est une quête de nouvelles textures sonores, d'images et de sensations.

Anna Karina - Roller girl

Une autre femme, unique, généreuse et passionnée par les expériences humaines, Anna Karina a séduit le public et le milieu artistique. Deux jours avant de mourir, Serge Gainsbourg lui aurait téléphoné pour tourner un film avec elle. Figure essentielle de la Nouvelle Vague, Anna Karina est décédée fin 2019, elle avait 79 ans.

Jacques Dutronc - Les gens sont flous les gens sont flous

Traversant les années et les générations, le dandy de la chanson française, à l'humour insolent et provocateur, a imprimé son style sur plusieurs décennies.

Tim Dup - Juste pour te plaire

À 22 ans, Tim Dup, de sa voix douce écorchée et son regard bleu délavé est un tout nouveau talent de la scène française. Un jeune garçon originaire de la très grande banlieue, ville oubliée du futur grand Paris, Rambouillet à qui Tim Dup a dédié une chanson. Là où il a puisé son inspiration, et le spleen baudelairien qui caractérise sa musique.