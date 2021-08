Encore une nouvelle semaine qui démarre sous le signe du pur et saint plaisir d’écouter de la musique pendant une heure ! Avec notamment Alain Bashung, Benjamin Biolay et Arthur H… Leur point commun ? La voix ! Mais aussi Bonnie Banane, Noze, Cordae & Common, Courtney Barnett…

Benjamin Biolay lors des 36e Victoires de la Musique, Paris, février 2021 © AFP / BERTRAND GUAY

Alain Bashung - Immortels

Il est l'une des personnalités majeures du rock français, une des plus belles voix graves masculines françaises, avec ceux qui suivent.

Benjamin Biolay - Souviens-toi l'été dernier

Benjamin Biolay avoue, sans complexe, le puiser chez Gainsbourg, de belles mélodies et de la nostalgie. La mélancolie dansant de son dernier titre est franchement séduisante. Ce titre est funky, tout est dans la basse. Benjamin Biolay se remémore de ses doux moments en compagnie de son amoureuse. Il évoque sa mélancolie, ses tourments ainsi que ses aspirations. Il dédie ce neuvième album à Jules Bianchi, qui est un pilote français décédé en 2015 lors d'une course de la Formule 1.

Arthur H - L'avalanche

Ce touchant et talentueux auteur-compositeur-interprète et musicien, qui est par ailleurs peintre et illustrateur, a forgé sa musique dans un mélange de jazz, rock et électro. C'est au sein du Bachibouzouk Band qu'il se fait connaître, avant de sortir en 1990 son premier album solo, "Arthur H2". Il se fait plaisir et nous enchante avec une pop vaste et un sens inégalé de l’humour qui se remarque dès le titre de ce nouvel opus "Mort prématurée d'un chanteur populaire, dans la force de l'âge".

Barry White - It's ecstasy when you lay down next to me

Cordae & Common - What's life

Cordae Dunston, plus connu sous le nom de YBN Cordae. L’artiste parle notamment de la relation que l’on peut avoir avec les médias sociaux et les façades idéalisées que l’on ajoute comme filtre sur nos cyberpersonnes. "The Lost Boy" est un album qui se démarque par l’apport réussi du gospel et du bluegrass dans l’assemblage sonore et l’accessibilité du projet dû à son langage moderne et familier.

Courtney Barnett - Rae street

La grande Courtney Barnett nous revient avec un single ! Pendant la pandémie, elle a fait de la peinture et des chansons Elle nous en fait profiter avec Rae Street et bientôt un nouvel album.

Vagabon & Courtney Barnett - Reason to believe

Par le biais d’ une ballade folk rock, ironique et douce, elle revient ainsi sur une question existentielle : comment remplir le temps ?

Noze - L'inconnu du placard

Un duo électro français. En 1999, les deux comparses fondent leur propre label Circus Company. En 2005, Nôze livre un premier album de freak-house intitulé "Craft Sounds and Voices". Le public et la critique sont sous le charme. On écoute un extrait de leur 3e album "Songs on the rocks" sorti 3 ans plus tard. Ils donnent de la voix avec une énergie hors du commun et leurs paroles témoignent d'un esprit potache attachant.

Nekfeu & Vanessa Paradis - Dans l'univers

Titre paru sur le nouvel album de Nekfeu. Fort du succès rencontré par son album événement "Les étoiles vagabondes", Nekfeu enchaîne avec un nouveau single enregistré avec la collaboration de Vanessa Paradis. L'alchimie entre les deux artistes est palpable sur cette chanson planante racontant l'histoire d'un homme et d'une femme qui se repoussent et s'attirent comme des aimants, se répondent Vanessa Paradis et Nekfeu sur un refrain pour le moins langoureux. Avec près de 20 millions d'écoutes déjà recensés sur Spotify, "Dans l'univers" a déjà tout d'un tube.

Bonnie Banane - Cha-cha-cha

Ne se définissant pas ouvertement comme militante par "manque d’éloquence", l’un des objectifs de "Sexy Planet" est de redéfinir le sexy, afin de faire progresser le monde dans lequel nous vivons. Musicalement, l’album est volontairement inclassable, bien qu’apparenté au large spectre du RnB. Redéfinissant "la grande pop française", les titres alternent entre sonorités psychédéliques, influences soul/RnB ou même rythmiques presque caribéennes.

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - Reach out

Mêlant l’universel et le personnel, comme souvent dans son œuvre, le compositeur livre cinq chapitres d’à peine une demie heure et dix titres chacun aux noms pénétrés et réflexifs. Son objectif est d’entrer en résonance avec sa peine et celle du monde, la douleur qui le frappe suite au décès de son père biologique et la souffrance liée à l’isolement qui nous paralyse depuis plus d’un an maintenant. "Convocations" est le baume transcendantal de Stevens aux maux du monde. Stevens conserve ce don d’harmoniser et de faire jaillir de brillantes mélodies d’une matière presque brute. Il aime mêler formes classiques et contemporaines, religiosité, naturalisme et ésotérisme, intimité et universalité.

Cassius & Cat Power & Mike D (Beastie boys) - Action

Un duo musical français considéré comme l'une des figures emblématiques de la French Touch, du fait de leur succès international dans la seconde moitié des années 1990.

Etta James - Something's got a hold on me

Une des grandes voix du rhythm and blues, à travers une carrière jalonnée de succès et de déboires, elle s’est essayée à tous les styles : rhythm and blues, soul, blues ou encore jazz. Elle aura influencé un grand nombre de chanteuses, telles que Janis Joplin, Tina Turner ou, plus récemment, Amy Winehouse…