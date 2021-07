En direct de La Rochelle pour une playlist aux Francofolies ! À l'heure où nous brûlions de nous retrouver et de revivre l’atmosphère des concerts tous ensemble. Ça méritait bien une playlist et un invité spéciaux : Gaétan Roussel. On écoute aussi Blick Bassy, Arlo Parks, Curtis Harding, jungle…

Aux Francofolies de La Rochelle avec Magenta, Tsew The Kid, Adamo, Nicoletta… © Getty / COROIMAGE

Ils ont résisté et se sont réorganisés pour que la 36ème édition des Francofolies de La Rochelle se déroule bien du 10 au 14 juillet. Avec une programmation éclectique de près d'une centaine d'artistes en concert ici à La Rochelle, hier Imany a mis le feu, Gael Faye a ému le public aux larmes…

Pour sa 36ème édition du 10 au 14 juillet 2021, les Francofolies vous offrent le meilleur de la scène française !

Au cœur de la magnifique ville de La Rochelle, le festival réunit une programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d'affiche incontournables et ses jeunes espoirs, au bord de la mer, entre la mythique Grande Scène Jean-Louis Foulquier, des lieux atypiques et des salles plus intimistes !

Magenta (Fauve) - Monogramme

Magenta, c’est un projet de musique électronique en français, conçu sur les cendres du groupe Fauve, avec un retour aux sources pour ces quatre amis de longue date qui ont succombé à l’envie du moment : faire une musique « corporelle » et non cérébrale, créer des boucles et se laisser hypnotiser. Magenta a commencé sa nouvelle aventure en 2015, impulsée par une envie irrésistible de créer une musique « qui danse et qui pense » ensemble comme le décrit le groupe. L'impulsion première a été de redécouvrir un pan de la musique électronique de leur adolescence - en premier lieu l’âge d’or de la « French Touch » des années 1990 et 2000. Après ça, ils ont rapidement développé une curiosité pour les méthodes de production de l'époque.

Les voilà partis dans l’achat de boîtes à rythmes et de samplers puis ils se sont lancé un défi : essayer de recréer cette musique mais à leur manière. Les premiers morceaux sont finalement nés dans la chambre de l'un d’entre eux, qu'ils ont aménagée en home studio - boulevard de Magenta à Paris. Le nom du projet s'est finalement imposé de lui-même comme un hommage à toute cette période de gestation... Et comme un clin d'œil aux quartiers que le boulevard traverse, dans lesquels ils ont beaucoup trainé à l'époque. Magenta a réussi son pari, un premier album est sorti, il vous fera danser et chanter, que vous soyez chez vous ou en concert. Des titres mélangeant instrus électroniques et paroles en français.

Un style à qui ils ont donné une appellation ou plutôt un nom de code pour blaguer entre eux : la « lexo house » !

Jacques, Matthieu Boogaerts et Blick Bassy – Nous

Le titre électro aux paroles caustiques ! On l’avait découvert avec le titre et l’album « La radio » en 2016, il est de retour avec le titre «nous » et un nouvel album. Ecrit, composé et mixé par ses soins . Jacques, un génie de l’improvisation qui a fait appel à une pointure de la french touch pour la masterisation de son album, j’ai nommé Alex Gopher qui a débuté sur la scène française électro avec le groupe Orange, dont faisait également partis Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel (connus pour former le duo AIR). A la séparation du groupe, Alex Gopher devient ingénieur du son. Aujourd’hui, il continue de mixer et produire ses titres, mais aussi ceux de nombreux artistes, Nekfeu, Hyphen Hyphen, Zazie entre autres.

Blick Bassy - Woñi

Woni qui signifie « peur » en Bassa, la langue propre à l’ethnie de Blick Bassy, originaire du Cameroun. Artiste complet : auteur, compositeur, guitariste, percussionniste, chanteur… et figure de la scène musicale africaine, qui séduit au-delà des frontières avec la beauté de ses sonorités world, jazz et électro ; sa voix si émouvante et puissante et ses textes engagés.

Fort de trois albums à son actif, Ie 4e d’où est extrait Woni s’appelle « 1958 », 11 titres qui rendent hommage à la vie de Ruben Um Nyobè, compagnon de lutte de Félix-Roland Moumié, tombé sous les balles coloniales dans la forêt camerounaise en 1958…

Un album politique et pédagogique où Blick Bassy réhabilite en quelques sortes, ce grand résistant qui a tant œuvré pour la construction de son pays, le rayonnement de son histoire, de sa culture, mais dont l'image demeure toujours brouillée au sein de la jeunesse camerounaise.

Juste avant, Blick Bassy était l’invité de Matthieu Boogaerts sur le titre « i love you » Mattieu Boogaerts, l’un des maîtres du second degré et de l’humour en musique. Sa réputation de lunaire ne fait pas le tour de son talent ! Avec lui, le français (et l'anglais) sonne d'une manière toute personnelle. La preuve sur son tout dernier album.

Rock, Rap, Funk, aucun style ne lui résiste, il a même fait une reprise géniale du tube Angela du Saian Supa Crew . La scène reste son terrain de prédilection. Avec « Ondulé » et « Super », deux titres du premier album, Mathieu Boogaerts se fait rapidement remarquer. On se souvient du clip dans lequel on le voit se tondre la boule à zéro.

Interview de Gaetan Roussel

On continue avec Jane Birkin !

La prestigieuse invitée de Francis Cabrel pour sa carte blanche prévue aujourd’hui sur la scène Jean Louis Foulquier après 17 ans absence…

Birds on a wire (Rosemary Standley & Dom La Nena) - La Marelle

Elles ont donné naissance en 2012 à Birds on a Wire pour interpréter en duo un florilège très électrique de reprises. Elles reprennent à présent leur envol avec un répertoire différent, composé de reprises de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens, ce deuxième volet amène le duo – et le public – à effectuer un nouveau voyage musical riche en beautés et en émotions.

6 min À écouter - Musique Birds on wire 6 min

P.R2B - Mélancolie

Une artiste originale qui met ses images dans ses textes et inversement pour nous en faire ressentir l'atmosphère, les ombres et les lumières. Inspirée par Barbara, Kanye West, Tyler the Creator ou encore Catherine Ringer, Pauline Rambeau de Baralon (« Rambo » pour les intimes) grandit à Bourges entre des cours de clarinette, le blues d'un père guitariste, la musique classique (qu'elle aime « surtout quand elle est musclée ») et la chanson française.

P.R2B compose, sans cesse, seule dans son home studio. Longtemps, ses morceaux restent cachés. Jusqu'à ce qu'un single obsédant, « Ocean Forever », n'apparaisse en 2017 sur une compilation de La Souterraine, plaque tournante de l'underground francophone.

Tsew The Kid - Sorry

Il a enchanté les Francos avec son rap emprunt d’amour qui touche les cœurs de tous. Il sortira sa première mixtape le 22 novembre : Diavolana. Originaire de Madagascar où il vit jusqu'à ses 7 ans, Tsew The Kid débarque en France en 2001 et s'installe dans l'Essonne. À 14 ans, il commence à chanter et enregistre ses premiers titres seul dans sa chambre. Naviguant entre le Rap et le RnB, ce jeune autodidacte compose lui-même ses textes et mélodies.

Arlo Parks - Hope

Né au début du siècle, la jeune londonienne représente le futur de la neo-soul avec sa voix douce et son univers poétique, ses chansons transpirent la sensualité et le groove.

Curtis Harding - Hopeful

Prodige de la soul américaine, originaire d'Atlanta, Curtis Harding dans la lignée des grands noms de la soul (Curtis Mayfield, Al Green, Marvin Gaye, etc.) mais avec sa touche personnelle de modernité. Un premier album sorti en 2015 baptisé Soul Power, à base de rhythm’n’blues vintage. Deux ans plus tard, le prodige revient frapper fort avec son nouvel opus "Face Your Fear". Mélangeant garage-rock, soul et gospel à foison, Curtis Harding continue d’ouvrir grand la porte de ses influences musicales toujours aussi riches en 2021 avec le titre "hopeful", sorti en mai dernier, avec un clip qui fait clairement référence au mouvement black live matter.

Nicoletta - La musique

Sa voix nous enchante depuis de nombreuses années et son influence est considérable.

Si je vous dis « il est mort le soleil », ou « mammy blue » qu ‘elle a repris il y a 10 ans avec Joey Starr sur l'album du rappeur intitulé Egomaniac. Là, plus de doutes, vous savez que je vous parle de la plus digne représentante du gospel en France. Nicoletta qui est en ce moment même sur la scène du Grand théâtre des Francofolies et que l’on retrouve avec l’un de ses plus grands tubes. Il s'agit à la base d'une adaptation d'une chanson américaine « Angelica ». Les paroles en français sont signées Ann Grégory, une autre grande dame de la chanson française et photographe, on lui doit entre autre la version anglaise de "Il est mort le soleil", qui sera interprétée par Ray Charles et reprise par Tom Jones et Betty Carter.. Angélica, devient La musique, Ann Grégory propose cette chanson à Nicoletta qui devient le tube de l’été 67 ! En l'an 2000, "La Musique" est reprise comme thème de l'Emission de Télévision Star Académy et le titre se vend à plus de deux millions d'exemplaires.

Salvatore Adamo - Les filles du bord de mer

Les jolies baigneuses qui se baladent sur la plages ont toujours inspiré les auteurs de chansons. Adamo signe en 1964 sur un air de java "Les filles du bord de mer". Une chanson que le chanteur belge Arno, reprendra 30 ans plus tard. Il était lui aussi sur la même scène que Nicoletta aux francos aujourd’hui.

Jungle - Talk about it

Tous leurs clips ont un point commun : la danse. Leur recette est écrite dans le livre de leur tout premier album, c’est un mélange réussi de funk, de soul et d'électro-disco vaporeuse et de voix haut perchées. Le duo anglais Jungle a pris le confinement du bon côté du groove en nous concoctant suffisamment de chansons pour sortir un nouvel album. Il devrait sortir en août prochain. On attend avec impatience leur concert pour brûler le sol et nos calories en trop, le 27 janvier 2022 au Zénith de Paris.