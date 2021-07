Ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Continuez à faire ce vous que faites ! moi je me pose là, discrètement, dans un coin et je vous accompagne pendant une heure, avec du bon son ! Et en cadence avec Georgio pour commencer, voici "Danse"

Le rappeur français Georgio aux Vieilles charrues en 2019 © Maxppp / HUGO MARIE/EFE/Newscom/

eGeorgio ! le MC parisien, fan des Clash autant que de Barbara ou Romain Gary est de retour avec Sacré, un album conçu pour remercier et honorer tous ces moments et ces choses magiques et irremplaçables à ses yeux.

Après des collaborations avec le groupe Fauve notamment, et ses albums Bleu Noir et Hera qui avait fait de lui un des espoirs les plus sérieux du rap hexagonal encensé tant par le public que la critique. Sacré, confirme sa maîtrise du parfait équilibre entre rap et chant, poésie et littérature. Georgio se distingue encore par sa capacité à jouer avec les mots et la musique avec des textes qui font référence à sa vie mais aussi à ses proches ( son frère, S. Pri Noir, Kalash Criminel) et ses liens sacrés qui les unissent.

Il donnera trois concerts exceptionnels à Paris au Bataclan le 30 novembre et les 1 et 2 décembre 2021.

De la "Danse" de Georgio on passe au "Cha cha cha" de Bonnie Banane !

Une artiste complète : auteure, compositrice, interprète et comédienne ! Elle a grandit bercée par la musique afro-américaine, regardant assidument les clips de rap et RnB tout en se plongeant dans les disquaires locaux, passant d’Erykah Badu à Brigitte Fontaine.

Elle cultive également une passion pour les arts du spectacle, citant volontiers Coluche comme l’une de ses inspirations.

Bonnie Banane est une jeune fille qui aime rire et manger en même temps, chanter et tousser, danser et loucher. Elle aime la spontanéité de la première fois. Elle a d’ailleurs déclaré dans une interview, que son tout premier son est le meilleur même si ce n’est surement pas le mieux mixé. Son tout premier single est en playlist sur France Inter.

Capter l’attention d’un homme, pour le distraire de son énervement, c’est ce scénario d’humour et de sensualité, jouant sur le double sens qu’a trouvé Bonnie Banane pour accompagner le clip de sa chanson qu’on écoute tout de suite :

Cha Cha Cha raconte la situation d’une femme, qui danse en solitaire face à la colère de son conjoint. Extrait du premier album de Bonnie Banane Sexy planet.

Elle a récemment joué en concert aux Francofolies de la Rochelle au Théâtre Verdière dans le cadre du Chantier des Francos et nous a rendu visite pour parler de son travail. Elle a conçu les paroles de ses chansons comme des formulations magiques qui, associées à des mélodies qui finissent par l’entêter, telles des tocs !

Le genre qu’on lui rattache le plus souvent est le r’n’b mais c’est un genre qu’elle triture dans tous les sens, y insufflant de l’électro, de la pop, de la chanson, des impros expérimentales, une force de frappe hip hop.

Après des featurings très remarqués avec différents producteurs Bonnie Banane a enfin sorti son premier album : Sexy Planet. Elle a pris son temps et articulé le tout comme une histoire.

On l‘écoute maintenant avec le talentueux pianiste Chassol, compositeur, arrangeur et directeur musical (Phoenix, Sébastien Tellier) avec qui elle a collaboré et qui sera le 10 septembre au festival We love green...

La suite est à écouter....

La playlist de l'émission