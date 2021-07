Haute Fidélité pour vous évader pendant une heure, et avec, pour commencer, la chanteuse anglaise Jorja Smith, protégée du rappeur Canadien Drake.

Jorja Smith à Rock en Seine en 2019 © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Jorja Smith est l’étoile montante de la soul

Son premier album Lost & Found a connu un grand succès en 2018, elle revient avec Right Back

Jorja Smith est l’étoile montante de la soul et du jazz qu’on écoute, tout de suite, avec deux titres, d’abord en duo avec une autre talentueuse artiste anglaise, autoproclamée Queen of South la reine du Sud de Londres, la rappeuse : Shaybo, voici Bussdown.

Jazzy et envoûtant, Kiss me in the morning est un titre composé pour The Eddy, la série Netflix de Damien Chazelle, réalisateur notamment de La La Land, interprété par Jorja Smith.

Un père jamaïcain et une mère anglaise, Jorja Smith est une très talentueuse chanteuse âgée de 24 ans, son père est un ancien musicien et a fait partie d'un groupe néo-soul avant sa naissance, et sa mère est créatrice de bijoux.

Jorja Smith a commencé à prendre des cours de piano à 8 ans, sous les encouragements de son père. À 15 ans, elle est repérée par un agent grâce à sa chaîne YouTube, où elle publie des reprises. Elle commence alors à se rendre à Londres, pour des séances d'écritures, tout en continuant l'école. En janvier 2016, Jorja Smith sort son premier single Blue Lights et récolte alors plus de 400 000 écoutes en un mois.

Son deuxième single Where Did I Go ?, sorti en mai de la même année est désigné par Drake comme sa chanson préférée du moment, il n’en fallait pas plus pour qu’il l’invite sur la scène de sa tournée en tant qu’invité spéciale.

Jorja Smith apparaît ensuite sur l'album de Drake, More Life, sur deux chansons, Get It Together et Jorja Interlude.

Sa carrière est lancée et les collaborations se multiplient, Kendrick Lamar, Burna Boy ou encore Bruno Mars dont elle a assuré la première partie des concerts de sa tournée 24K Magic World, sans oublier son duo à l’instant avec la jeune rappeuse Shaybo.

Jorja Smith a remporté le prestigieux prix BRITs Critics Choice 2018, faisant d’elle, la première artiste indépendante à l'avoir gagné !

J’en connais une autre qui a fait sensation et bat des records, anglaise également, sa musique mêle soul et blues teintés de jazz sur des mélodies R&B. C’est la bien nommée Céleste.

À la fin de 2019, elle remporte à la fois un Brit Award et un BBC Music Award !

Céleste a même été nommée, l'artiste de percée numéro 1 pour l’année 2020, dans le sondage annuel de la BBC.

Céleste est devenue la première artiste féminine britannique en cinq ans à avoir un premier album directement à la première place du UK Albums Chart. La voici avec Tonight Tonight...

