Retrouvez une playlist idéale quotidienne pour votre été. Musiciennes, chanteurs, performeuses, coup de cœur. On vous donne plein de pistes pour vous construire une petite discothèque sympathique ! Avec notamment Slumb, Curtis Harding, Eddy Louiss Quartet, Yelli Yelli…

Le rappeur Youssoupha à la 23e édition du festival dédié aux professionnels de la santé, à l’hippodrome de Longchamp Paris, 4 juillet 2021 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Delgres - Aleas

Delgrès, ou le devoir de mémoire d’un groupe de blues créole corrosif qui tire son nom d’un héros de l’histoire… Après le succès du premier album, nommé aux Victoires de la Musique en 2019, confirmé par une grande tournée sur 2 ans, Delgres revient avec un nouvel opus, un grand disque, plus que jamais nécessaire à l'heure actuelle. Dèlgres, c'est le blues de ces anonymes, Dèlgres c'est aussi la mémoire retrouvée de chants et de danses mélangés aux larmes et des rires aussi, parfois.

Voilaaa - Limyè-a

Un autre trio puissant qui réinvente le blues en y injectant une transe rock abrasive. Après un premier single de deux titres acclamés, le premier album de Voilaaa, intitulé "On te l’avait dit" est enfin prêt. Voilaaa, un sound-system qui mêle des Djs, des Mc's et du live... Un projet afro-disco qui vous fera bouger !

Lass - Yacomome

La nouvelle pépite sénégalaise qui exprime sa passion pour la musique depuis ses années de lycée, à l'époque du mouvement hip-hop sénégalais au sein de Daara J et qui se pose sur des productions naviguant entre musique électro, house, reggae et afro-pop.

Youssoupha - Astronaute

Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il fait partie des plus grands rappeurs de sa génération. Son rap engagé lui vaut de très nombreux fans à travers le monde. Chacun de ses opus est attendu et fait partie des meilleures ventes. Le rap, une véritable passion née de son goût pour l’écriture et son excellent niveau en français depuis son plus jeune âge. Youssoupha, un rappeur à part qui contrairement à la plupart des rappeurs de la fin des années 1990, refuse de se servir du rap pour faire l’apologie des banlieues. Il élabore des textes bien construits et se sert de sa plume pour véhiculer des propos humanistes. Il prône la non-violence dans les quartiers comme dans l’ensemble de la société son nouvel album "Neptune Terminus" en est une nouvelle preuve.

Tabu Ley Rochereau - Pitié

Le chanteur, compositeur et homme politique congolais, qui nous a quitté à Bruxelles en 2013, à l'âge de 76 ans, fait partie avec Franco ( décédé en 1989) des inventeurs de la rumba congolaise, à la fin des années 1950. Tabu Leÿ Rochereau, qui revendiquera la paternité de quelque 2 000 titres, peut se vanter d'avoir été le premier artiste africain à s'être produit à l'Olympia.

Slumb - Come & get it

Slumb explore un univers musical fait de sobriété et d’harmonies vaporeuses.

Biz Markie - Just a friend

Le rappeur et beatboxer connu son travail avec les trublions du rap new-yorkais Beastie Boys, s’est éteint le 16 juillet dernier à Baltimore. Tous les fans de rap on chanté faux sur ce titre, hymne au rap humoristique mais pas moins engagé pour autant. Le pionnier du hip-hop Biz Markie était rappeur, DJ, producteur, beatboxer et même acteur. L’auto-derision était son arme magique.

Curtis Harding - Hopeful

Il fait son grand retour, c’est devenu l’un des plus grands artistes soul du moment ! Avec sa voix touchante capable d’exprimer une gamme complète d’émotions, que l’on retrouve sur son nouvel album, Face Your Fear. Un partenariat réussi avec son principal collaborateur, Sam Cohen, et avec son mentor, le super producteur Danger Mouse.

Eddy Louiss Quartet - Colchiques

Un extrait de l’album "Flomela", que vous trouverez aussi sur la compilation Freedom Jazz France (1968), Eddy Louis, c’est tout simplement une des figures essentielles du jazz français. Accompagnateur de Nougaro, mais également de Nicole Croisille, il atteint l’un des sommets de sa carrière lorsque Stan Getz l’engage ainsi que son groupe après les avoir entendus à l’Apollo à NY en 1970.

Claude Nougaro - La chanson

Le poète jongleur des mots, dont l'univers musical fut successivement marqué par le jazz, puis par la musique brésilienne. Sa voix riche, son sens du phrasé et du rythme en font un l’interprète inoubliable qui savait parfaitement servir ses textes.

En 1962, il décide de chanter lui-même ses oeuvres : "Une Petite Fille" et "Cécile ma fille" en 1963 le font immédiatement reconnaître du grand public. Apparu avec la vague yé-yé, il s'en est très vite démarqué pour souligner sa spécificité et créer une oeuvre originale.

Meridian brothers & Grupo - Bomba atómica

Meridian Brothers, le projet du multi-instrumentiste colombien Eblis Álvarez qui distille une cumbia expérimentale pimentée de tropicalisme, de salsa, de chicha et de vallenato, le tout formant un mélange ludique, avant-gardiste auquel ils ajoutent des éléments de rock, de pop, de new wave et d’électro. "Cumbia Siglo XXI" est leur 9e album des Meridian Brothers, avec un virage plus électronique.

Yelli yelli - Tassusmi

Yelli Yelli revient accompagnée de sa guitare pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Une belle occasion d'écouter les balades folks et lancinantes chantées en langue kabyle et en anglais.

Mohamed Mazouni - Écoute-moi camarade

Une chanson que vous connaissez par cœur tant sa reprise par Rachid Taha fut un succès en 2006. On doit l’originale au chanteur algérien Mohamed Mazouni qui incarnait la voix des immigrés algériens en France, pendant les années 70-début 80.