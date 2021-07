La playlist commence avec un petit café glacé et une bonne dose d’énergie voici une invitation officielle à vous défouler direct : Prince "let's go crazy" Feu !

Prince © Maxppp / PHOTOSHOT

Purple Rain, Cream, Diamonds and Pearls, 1999 , Kiss, I wanna be your lover, Controversy, Let's go crazy, un single culte de l'album Purple Rain du groupe Prince & The Revolution sorti en 1984.

Tous ces titres ne sont que quelques-uns des tubes intemporels et mondiaux, écrits et interprétés par Prince, l'un des plus grands artistes, ce mille-pattes créatif hors-norme qui nous a quitté en avril 2016 à 57 ans.

Prince a considérablement modifié les rapports entre artistes et maisons de disques durant toute sa carrière, créant un nombre important de précédents, notamment dans le domaine de l'autoproduction et de la distribution directe du musicien vers les consommateurs de musique.

Dans l’actualité concernant prince, j’ai trouvé un hommage au "Prince du Parc" !

Un disque vinyle 45 tours, avec les titres Partyman, initialement publiées sur la bande originale du film Batman en 1989, et la version live inédite de Cool du final du concert de Prince à Paris enregistré le 1er juin 2014 au Zénith, est édité.

Le vinyle est sorti en collaboration avec Warner Records et une ligne de maillots de couleur purple (violette), ornée du symbole de Prince aux côtés de superpositions en cuir doré et métallique, du plus bel effet… Une collection créée par les derniers designers de Prince pour rendre hommage à la star. Les maillots collectors ont été mis en vente le 24 mai dernier.

Les supporters du P S G, fans de Prince, ont déjà dû tout rafler ! Et dire que Prince était fan de basket !

On le retrouvera tout à l’heure avec un extrait de son album posthume .

Pour l’instant veuillez tendre l’oreille pour, KCIDY avec "Souterrains", extrait de son album "Les Gens Heureux"

La jeune chanteuse lyonnaise est une artiste sans frontières qui chante, joue de la batterie et du clavier, compose pour elle-même mais aussi pour des vidéos ou des pièces de théâtre. KCIDY est son projet le plus personnel, sur fond de “musique pop baroque”, très travaillée, orchestrée et arrangée, où elle explore des sujets des plus intimes.

À l’instant PR2B, Derrière ce nom de code qui ne doit rien au célèbre robot de Star Wars, se cache Pauline Rambeau de Baralon, la Rambo de la chanson française originaire de Bourges, qui déploie un univers mélancolique et envoûtant, là l’idée est plutôt d’aborder des thèmes qui, malgré leur intimité, peuvent toucher à l’universel. Nous avons eu le plaisir de la découvrir en concert aux Francofolies de la Rochelle, et dans son nouvel album.

Un père guitariste professionnel, une mère, qui travaillait à l’atelier de production Centre Val-de-Loire, PR2B a toujours grandi au milieu d’instruments. La musique était omniprésente depuis sa plus tendre enfance, le cinéma aussi, de manière compulsive. Très jeune, ces deux disciplines l’ont nourrie, elles sont indissociables dans son esprit.

Des débuts comme compositrice de musique de films, de courts-métrages et de pubs. Et des premiers morceaux, en 2015. Elle est autant attirée par la grande chanson que par le langage rappé, un univers à découvrir dans son album Rayon Gama

Précédemment, c’était son camarade, le talentueux Malik Djoubi avec qui elle a déjà collaboré

Avec son album Tempéraments, Malik Djoudi réalise une entrée sidérante sur la scène française imposant une touche singulière, avec à la clef un live entêtant et envoûtant, un moment hors du temps que l’on a pu découvrir dans l’Hypernuit de France Inter. Il revient à présent en duo avec Juliette Armanet. Voilà l'équation simple et rare de celle qui s'impose aujourd'hui comme la Petite Amie la plus trendy de la chanson française : Juliette Armanet. On les écoute ensemble avec folie douce

Force est de constater, et ce n’est pas pour me déplaire, que la période soul des années 1960 ne cesse d'influencer les groupes d'aujourd'hui, toujours à la recherche du son si caractéristique de cette époque.

Originaire de San Francisco, Nick Waterhouse en a compris toutes les ficelles en produisant lui même son premier EP à l'ancienne, en analogique.

C'est un son brut et rythmé, influencé par le jazz, le groove, la rumba, et le twist. Vous venez de l’écouter avec Médecine, entre soul et rock vintage, vous verrez qu’il a le don de faire du neuf avec du vieux. Son second album "Holly" est paru sur le label de Hanni El Khatib.

Vous en voulez encore ? Eh bien Nick Waterhouse est de retour avec Leon Bridges, le Texan, digne héritier des plus grands noms de la soul, dont il se réapproprie les codes pour sublimer ses propres compositions, on les écoute avec leur tube « Katchi » Montez le son !

Je pense que là, vous avez fait un beau voyage, comme si vous étiez tout droit sorti de la projection d’un film dont la musique aurait été signée par l’immense Ennio Morricone qui nous a quitté l’été dernier à l’âge de 91 ans !

La suite est à écouter...

La playlist