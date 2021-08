En route pour votre récréation musicale d’une heure quotidienne ! Commençons immédiatement avec une reprise de Con toda Palabra par Piers Faccini et Ibrahim Malouf, en hommage à la chanteuse Lhasa de Sela disparue en 2010. Une ballade Jazz, Folk, World, & Country.

Youssoupha lors de l'édition spéciale réservée aux soignants des Solidays en juillet 2021 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Piers Faccini Ibrahim Maalouf - Con toda palabra

Yelli Yelli - Tassusimi

"Tassusimi" de Yelli Yelli signifie "ma fille" en kabyle. Elle est une artiste et musicienne née en France d’une mère algérienne kabyle et d’un père tchèque. Découverte sous le nom de "Milkymee" avec des enregistrements issus de ses aventures en Suède ou au Japon, son nouvel album est un retour au source. Ses textes mêlent kabyle, anglais et français, aux couleurs de folk et blues sur un album produit par l’auteur et producteur Piers Faccini et publié chez Beating Drum, son label.

BLK JKS - Harare

Première escale en Afrique du Sud avec les demi-dieux de Joburg BLK JKS ( BLACK JACKS). La formation est de retour avec un nouvel album ! "Abantu / Before Humans " qui comprend des échos de jazz spirituel, de funk post-apocaliptique ainsi que du dub et du kwaito. On retrouve en invités sur l’album le guitariste malien Vieux Farka Touré et leur complice des Beastie Boys, Money Mark. "Harare", capitale du Zimbabwé, est le titre de ce morceau. Il a été inspiré par un voyage en 2011 au festival HIFA du Zimbabwe. Les paroles abordent les difficultés de la classe ouvrière Basotho qui doivent naviguer dans la bureaucratie frontalière Afrique du Sud-Lesotho chaque fois qu'ils quittent ou reviennent chez eux. Leur album Abantu / Before Humans est sorti le 21 mai 2021.

Vaudou Game - Tu as déconné

Direction le Togo pour célébrer le retour de Vaudou Game ! Peter Solo et sa bande nous en met de nouveau plein les oreilles avec son successeur intitulé Noussin ("reste fort" en mina, dialecte togolais). Vaudou Game fait évoluer sa musique en se séparant de sa section de cuivres pour privilégier les claviers, ce qui donne un rendu beaucoup plus analogique. La base reste puissamment afro-funk, fièvrement spirituelle, fougueusement rock et cosmique. Entre l’interprétation brûlante et optimiste de Peter Solo qui donne de la force face à l’adversité actuelle, avec des textes aussi bien engagés que sarcastiques et les compositions vaudou cosmiques . Ils invoquent de nouveau les divinités afin que nous puissions garder la tête haute et de rectifier nos erreurs comme sur "Tu as déconné" que voici.

Tshegue - Survivor

"Survivor " est le deuxième titre de l'EP de Tchégué, ce tandem parisien Faty Sy Savanet & Nicolas 'Dakou' tire ses influences du son urbain de Kinshassa qui a écumé et enflammé les plus grands festivals de France et d'Europe dès sa sortie, avec un seul EP de quatre titres en poche ! C’est dire leur puissance . "Survivor" nous balade en Afrique, guitares électriques congolaises sautillantes, marimbas variés... On ferme les yeux et on lance son corps...L’énergie brute à l’état pure. Leur musique vient des tripes. Leurs chansons sont tribales, hypnotiques à coups de basses électro. Certains chanceux ont pu les apercevoir aux Solidays, à Rabat, Zagreb, Rouen ou Arles.

Moodoïd - Au pays des merveilles de Juliet

Le clip, signé Pablo Padovani (alias Moodoïd) de cette chanson propose une introspection dans un home studio en 3 plans séquence. Moodoïd, c’est un garçon révélé en 2013 avec un premier morceau aux airs étranges ("Je Suis La Montagne"). Pablo s’entoure depuis ses débuts de femmes musiciennes qui l’accompagnent sur scène comme sur disque pour l’aider à donner un souffle nouveau au rock psychédélique français. Il a notamment collaboré avec Juliette Armanet et le groupe allemand culte des années 80, Saâda Bonaire.

Petit Prince - Qu'est-ce que l'amour ?

Après avoir sorti un très réussi premier album, Les plus beaux matins, l’an dernier, Petit Prince revient aujourd’hui avec une reprise étonnante du titre dance culte What is love ? de Haddaway. Il fallait y penser ! Le jeune artiste s’est complètement réapproprié le morceau, le traduisant à sa sauce en français et le transformant en chanson pop sensible. On écoute non pas what is love, mais Qu’est-ce que l’amour ?

Jacques - Vous

On reste sur la scène française electro bricolo pop avec Jacques. L’artiste fait sa rentrée dans la playlist de France Inter avec son titre "Vous", qu’il présente comme une déclaration officielle de sa dépendance aux autres, à nous ! Musicien, producteur, DJ français, Jacques produit une musique électronique singulière, créative, dansante et expérimentale. Prolifique, atypique, il utilise les bruits et sons de nos vies quotidiennes pour élaborer ses rythmes et ses mélodies, entre techno, house et chanson. Jacques et le label Recherche & Développement, dont c’est la première sortie, ont mis en vente les droits de ce nouveau titre, et 194 personnes ont pu acheter chacune de 194 secondes du morceau (pour à peu près 250 euros la seconde). Ils se partageront évidemment l’intégralité des revenus générés par la chanson.

The Wings Paul McCartney - Coming up

Paul McCartney Anderson Paak - When winter comes

Wings est un groupe de rock britanno-américain fondé en 1971 par Paul McCartney, un an après la séparation des Beatles. Au cours de ses dix ans d'existence, il publie une trentaine de singles et sept albums studios, de Wild Life en 1971 à Back to the Egg en 1979. "Coming Up" est enregistré en juillet 1979 pour le second album de McCartney sous son seul nom, et présenté en exclusivité lors de la tournée au Royaume-Uni avec son groupe Wings. La légende dit que c'est en écoutant Coming Up, qui passait beaucoup à la radio, que John Lennon, qui avait aimé la chanson trouva la motivation d'aller enregistrer Double Fantasy alors qu'il n'avait pas publié d'album depuis 1975. On peut entendre cette chanson dans le film Le Grand Bain de Gilles Lellouche sorti en 2018. McCartney a par ailleurs annoncé en mars dernier que son nouvel album McCartney III sorti en décembre dernier allait contenir des versions remixées par plusieurs guests parmi lesquels Beck, Idris Elba, Ed O’Brien – Radiohead et Anderson Paack.

Cordae Common - What's life

“What's Life” est issu de l’album "Liberated / Music For the Movement Vol. 3"/Audio Only). C’est le troisième volume d'une série en quatre parties, une initiative de contenu d'ESPN explorant l'intersection du sport, de la race et de la culture. Musicalement, l’album est une infusion de jazz, de funk, de néo-soul, de hip-hop et de R&B, ainsi que de créations vibrantes, expérimentales et variées. Comme pour les deux premiers volumes, toutes les musiques et illustrations sont créées par des artistes noirs. À la tête de l’album, "What's Life", avec Cordae et Common. Le morceau hip hop soul trouve les deux MC affichant une appréciation convaincante de la vie, dans toute sa beauté. À l’écoute des 15 titres de son nouveau disque, entre trap, jazz et influences gospel, intitulé The Lost Boy, tout respire la cohérence et l’authenticité aidé de featurings prestigieux, comme Anderson .Paak, notamment.

Orelsan YBN CORDAE Tout ce que je sais

« Tout ce que je sais » c’est que le rappeur et producteur français Orelsan, a eu lui aussi un coup de coeur sur Cordae Duncan. Voici leur duo.

Youssoupha - Astronaute

Youssoupha revient avec un album Astronaute, dont il a co-réalisé le clip à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La vidéo s'ouvre sur une ribambelle d'enfants qui jouent au football sur une grande place. Plusieurs d'entre eux se stoppent d'un coup et lèvent les yeux : une trainée lumineuse zèbre le ciel et ce qu'on pourrait d'abord prendre pour une météorite vient s'écraser à grand fracas sur le sol. "Loin du soleil, je rêve d'être astronaute". Youssoupha, connu pour sa capacité naturelle à allier textes forts, refrains entrainants et aujourd’hui visuels également. Tombé du ciel avec le son et l’image…