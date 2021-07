Hors des sentiers battus, une heure de musique pour se détendre ! Tout de suite, commençons avec Emilie Loizeau qui fait son grand retour. Musicienne hors pair, chanteuse sensible dont la musique sort des codes établis.

Emily Loizeau en concert en 2018 © Maxppp / MOHAMED MESSARA/EFE/Newscom

Elle nous présente un premier titre original coécrit avec son ingénieur du son depuis plus de quinze ans, et compagnon dans la vie, Sébastien Bureau. Voici Renversé, Ça me retourne…

"Renversé" d’Emilie Loizeau un titre qui s’adresse à tous ceux qui cherchent à retrouver le fragile équilibre de la terre,

Il parle à ceux qui s’inquiètent, s’interrogent et qui espèrent en l’avenir de leurs enfants, aspirent à retrouver la beauté, "à renverser la pyramide et mettre la base en premier".

À la fin de 2001, Emily Loizeau décide de se consacrer à la chanson. De mère anglaise, elle écrit dans différentes langues. Ses influences sont multiples, Georges Brassens, Bob Dylan, les Beatles, Tom Waits, Nina Simone, et Randy Newman. Outre Bach et Franz Schubert, elle aime Renaud depuis l'âge d'onze ans. La chanteuse a l’habitude de travailler en collaboration avec d’autres artistes, comme Mathias Malzieu dans son album concept La mécanique du cœur en 2007,avec Benjamin Biolay sur Origami dix ans plus tard,

Ses deux derniers projets sont des pièces musicales, qui ont donné lieu à deux albums, Mona en 2016 et Run run run en hommage à Lou Reed en 2020.

Icare son dernier album dont elle est la productrice, doit paraître le 17 septembre 2021.

Il est imbibé d’ondes positives, plein d’espoir et de lucidité aussi, envers notre monde en plein bouleversement. Et sera présenté en Belgique aux Nuits botaniques le 8 septembre 2021, puis au Centquatre à Paris le 24 septembre.

Enregistré en quarantaine au Pays de Galles avec John Parish, le musicien et producteur de PJ Harvey, dans les studios Rockfield où se sont succédés depuis les années 70 : Motörhead, Queen, Bashung, Rober Plant, Iggy Pop, Oasis, Coldplay, Opeth…

On retrouve justement maintenant le dénominateur commun entre Emily Loizeau et PJ Harvey, c’est une production signée John Parrish, le mentor de la chanteuse anglaise PJ Harvey, fascinante et envoûtante icône de la scène pop, guitariste et saxophoniste dotée d’une voix perçante.

La voici en duo avec le chanteur de rock égyptien engagé, Ramy Essam, dans The Camp- un titre qu’ils avaient chanté au bénéfice d'une ONG libanaise venant en aide aux réfugiés syriens, extrait de “The Hope Six Demolition Project”, le magnifique album de PJ Harvey sorti en 2017 dont vous pouvez revivre la tournée intense et bouleversante sur YouTube.

Ses chansons bénéficient d'atmosphères qu’il empruntent un peu partout, et dans son cinquième album I love you d’où est extrait All i wanna do.

Mathieu Boogaerts a revisité sa manière de composer en testant une démarche inédite, à savoir la construction des morceaux à partir de séquences rythmiques jouées à la batterie

La tournée et les concerts à La Java qui suivront figurent sur le disque Mercredi ! À la Java ! Mathieu Boogaerts !..

On sent le groove puisé dans le rap, afrobeat, le reggae, la soul, l’afrobeat, d’ailleurs, Boogaerts forma son premier groupe de scène, qui compta au début : l’incontournable Tony Allen, ancien batteur du musicien nigérian Fela Kuti..

La pratique musicale entre très tôt dans sa vie, grâce à un orgue que sa mère reçoit pour ses trente ans mais que Mathieu ne tarde pas à s'approprier.

À douze ans, il prend des cours de batterie, à treize ans, il fonde son premier groupe Made in Cament ( son père est pharmarcien, ceci explique peut-être cela) et apprend seul de multiples instruments.

À seize ans, il fait la connaissance de Matthieu Chedid avec qui il forme le groupe Tam-Tam.

Boogaerts abandonne ses études et vit de petits boulots, avant d'entreprendre plusieurs voyages à travers le monde, essentiellement en Afrique, dont un long séjour au Kenya. Après ça, il commence à écrire quelques titres minimalistes et naïfs. Son style épuré et intimiste s’inspire aussi des influences du chanteur néerlandais Dick Annegarn avec lequel il partira en tournée (en 1997).

Avec sa note d’humour tendre et insolite, toujours bien présente, au fil de ses disques, Mathieu Boogaerts, s’est imposé comme le chantre de la délicatesse des sentiments, susurrant ses mélodies. Discret mais visible, on sent tout de suite quand c’est lui qui est à la manœuvre d’un projet d’un autre artiste, Vanessa Paradis pour laquelle il a écrit et composé 5 titres sur l'album de Vanessa Paradis, Love Songs, ou encore Luce, dont il a écrit et réalisé l’album Chaud.

Boogaerts épate et enchante alors, certes, on aime ou on aime pas, mais on est jamais indifférent, et avec sa personnalité, une chose est sûre, il a trouvé sa juste place, entre une sorte de faux-intellectualisme et second degré, et moi j’adore !

Ces visions poétiques transforment les clichés en purs moments de bonheur, son nouvel album, le huitième s’appelle En anglais en est une nouvelle preuve, il nous chante des paroles en anglais, avec une intonation francophone qui ne manque pas d’air !

Ce vendredi, sort le deuxième album de Bilie Eilish, vous serez les premiers à le découvrir dans Haute Fidélité "Happier than ever" en partenariat avec France Inter.

Playlist de l'émission

