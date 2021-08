Aujourd'hui une playlist teintée de folk-rock, de rap, d'éléctro-pop, d'indie-folk avec notamment Junip, la chanteuse Clou, Maple Glider, Frànçois & The Atlas Moutains…

Le chanteur Etienne Daho © AFP / FRED TANNEAU

Enny - I want

La jeune pousse du rap est originaire du sud-est londonien. Elle a passé une grande partie des deux dernières années à développer, apprendre et maîtriser son art.

Talentueuse et émouvante parolière inspirée par Lauryn Hill et Nas, ou J Cole. C'est aussi la nouvelle rappeuse préférée de Jorja Smith au point de la faire signer sur son label, FAMM.

C’est cette dernière qui a demandé à s’immiscer sur le remix de "Peng Black Girls". Il faut avouer que la britanno-jamaïcaine a du flair : Enny a en elle cette vibe du “South London”, avec une touche de douceur et de soul dans sa voix qui rend sa musique limpide.

Enny - Peng black girls

Amy Winehouse - In my bed

La voix chaude et profonde de la dernière diva de la soul, l’étoile filante qui nous a tragiquement quitté le 23 juillet 2011, à l’âge de 27ans. Un séïsme mondial, Amy avait encore tant à offrir musicalement, humainement, tant de mots à écrire, et de mélodies à sublimer. Amy Winehouse aura tout de même connu de merveilleux moments de bonheur notamment avec son dernier enregistrement "Body and Soul", en duo avec son idole, Tony Bennett, et elle nous a laissé de sublimes chansons, aussi inoubliables qu’elle.

Frànçois & The Atlas Moutains - Revu

Frànçois & The Atlas Moutains - Coucou

Dans "Banane Bleu", leur dernier album, il rend hommage aux racines pop indie. Ce groupe franco-britannique pop aux influences multiculturelles a réalisé un enregistrement ambulant à Berlin et Athènes, à la recherche d’“un parfum romantique dans l’électricité européenne”.

Yelle - Je t'aime encore

Cette chanson parle de la frustration que l’on peut connaître quand on est plus célèbres, davantage reconnu à l’étranger, que sur ses propres terres. Six ans après son dernier album, le groupe est de retour avec un nouveau titre et un clip réalisé par le journaliste et réalisateur spécialiste de la mode, Loïc Prigent. Yelle se met littéralement à nu pour exprimer sa relation amoureuse contrariée avec son pays.

Sebastien Tellier - L'amour et la violence

Etienne Daho - Le premier jour

Malik Djoudi - Point sensible

Longtemps, Malik Djoudi a fait de la musique son métier sans se présenter sous son nom. On l’a vu au sein de divers formations pop-rock ou encore à la composition de musiques de films, de pubs ou génériques TV. Son album "Un" trouve tout de suite un écho, entre chanson électronique et pop synthétique. Malik Djoudi dévoile aujourd’hui un disque à son image "Tempéraments" : rêveur et hypnotique.

Junip - Visions

Argentin d’origine, suédois d’adoption, José González est un artiste discret qui sait se faire rare. En 18 ans de carrière, il compte seulement 3 albums solos à son actif, et 2 albums en groupe avec Junip.

Junip - Line of fire

Clou - Si t'étais moi

Maple Glider - Swimming

Une indie-folk intime, délicate et aérienne, contant ses voyages, ses relations amoureuses et ses souvenirs d’enfance. Maple Glider est de retour avec son album "To Enjoy Is The Only Thing", une ballade romantique et acidulée qui se joue comme une vignette émouvante du passé. Les paroles sont comme des photos et la narration est fulgurante et sage à la fois.