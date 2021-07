Faites le plein de bonnes vibrations musicales, placées sous le signe de l’engagement aujourd’hui. Une playlist coups de cœur et coup de poing qui démarre avec des âmes rebelles notamment ! Avec aussi Lous and the Yakuza, Christine ans the queens, Yelli Yelli, Tinariwen…

Bob Marley, Delgrès, J.Cole, Yelli Yelli, Black Jacks, Miriam Makeba… © Getty / Westend61

Le meilleur de la playlist de France Inter aujourd'hui

Bob Marley - So much trouble in the world

Grand classique intemporel ! Bob Marley, héros de la musique mondiale et visionnaire dont on commémore les 40 ans de la disparition cette année, nous a laissé un patrimoine unique, à retrouver dans un numéro spécial des Inrocks en partenariat avec France inter. On vous recommande aussi, une série très bien faite, intitulée Legacy retraçant l’héritage de Bob Marley combiné à la culture surf et skate qui fait au même titre que la musique, partie intégrante, du dynamisme de la Jamaïque. Disponible gratuitement sur youtube.

Delgrès, armé de son rock’n’blues caribéen percutant - Aléas

C’est entre le basket et le rap que son cœur a balancé dès l'âge de douze ans, après que son cousin lui ait expliqué les bases de la rime. Inspiré par Eminem et surtout Nas… J. Cole est devenu un excellent parolier, protégé de Jayz : il fût la première signature de son label en 2009. Aujourd’hui il compte parmi les plus grandes star du rap américain

J.Cole - Pride is the devil, de son album The off-season

Entre rap et pop, rires et larmes, la plume inspirée de la jeune rwandaise-congolaise, Lous and the Yakuza ne laisse jamais indifférente, féministe, engagée, son 1er album « Gore » lui a entre autre permis d’être invitée dans l’émission culte « The Tonight Show » de Jimmy Fallon.

Lous and the Yakuza en duo avec Sfera Ebbasta - Je ne sais pas

Elle aussi a eu l’honneur d’être invitée à chanter chez Jimmy Fallon aux EU, Christine qui n’a pas chômé pendant le confinement, elle a partagé de nombreuses stories, sur son quotidien

Christine and the Queens - Saint Claude

Côté production, la chanteuse mi-Kabyle mi-Tchèque, 100% Queer et défenseuse des identités plurielles, qui s’est octroyée les services du fascinant Piers Faccini pour ses deux premiers albums, Yelli Yelli ouvre son répertoire à l’électro grâce au talent de dj Chloé qui a également participé à ce second opus « la violence mécanique ».

Yelli Yelli - Tassusimi

Piers Faccini et Ben Harper - All aboard

Tinariwen, la grande famille d'artistes touareg, et son blues rural

Un véritable mouvement culturel et un courant musical à lui seul. Le groupe créé officiellement en 1982, lors d'un festival à Alger, a joué un rôle important pendant la rébellion touareg des années 1990, en diffusant des chansons d'espoir et de résistance à leurs compatriotes, enregistrées sur des cassettes qui ont circulé dans le Sahara. En 1999, leur participation au Festival Toucouleur à Angers, lance leur carrière en Europe…

Black Jacks - Harare

Ils allient aussi bien le jazz spirituel, que le métal et les musiques traditionnelles sud-africaines

Miriam Makeba - Pata Pata

La légendaire Miriam Makeba, mondialement connue grâce à son tube planétaire Pata Pata aura passé sa vie à promouvoir la lutte panafricaine, à dénoncer l'apartheid et à s’engager aussi pour l’unité des pays africains, celle qu’on appelait "la mère de l’Afrique" a passé le flambeau à Angélique Kidjo comme elle aujourd’hui considérée comme Mama Africa, décorée la semaine dernière des insignes de la légion d’honneur, et dont l’excellent documentaire intitulé Queen Kidjo réalisé par Claire Duguet raconte le parcours. On y retrouve notamment les deux icônes ensemble, en concert, plus complices que jamais ! À voir en replay sur France 5.

Puis deux visions symétriques du ghetto, l’un aux Etats-Unis, l’autre au brésil décrypté :