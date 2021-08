C’est le moment que vous avez choisi pour vous offrir une heure de musique sans interruption, à la cool et vous avez bien fait ! Voici des pistes pour étoffer votre playlist, parmi lesquelles la douceur de Pomme, mais aussi Philippe Cohen Solal, Dry Cleaning, Erykah Badu et bien d'autres...

Billie Eilish, 2020 iHeartRadio, 2020 © Getty / Jeff Kravitz

Pomme - Les séquoias

Pomme écrit "Les séquoias" lors de son voyage en Bourgogne. C'est une chanson à la fois douce et engagée sur l'écologie. La chanteuse est préoccupée par les dangers climatiques qui menacent notre planète et, impuissante face à cette crise mondiale, elle dit vouloir se ressourcer au milieu de la nature avant que celle-ci ne disparaisse. En février dernier, elle a décroché une nouvelle récompense : celle de l'Artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique, face à Aya Nakamura et Suzane. Elle sera du 13 au 15 septembre prochain à l'Olympia de Paris.

Billie Eilish - Billie bossa nova

Voici à présent une Bossa Nova un brin hybride : celle que revisite Billie Eilish , dans son nouvel album « Happier Than Ever ». L'artiste est de retour avec son deuxième album co-écrit avec son frère Finneas qui a expliqué que cette chanson parle d’un fantasme que Billie et lui ont créé autour de la vie d’une pop star en tournée .

Joao Selva - Se voce

Joao Selva, la grande classe, de retour avec un deuxième album magnifique. Un véritable hommage à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco, où l’on retrouve la pétillante Flavia Coelho et le talentueux producteur multi instrumentiste Patchworks (par ailleurs tête pensante et producteur du récent projet Voilaaa).

Dom La Nena - Vejo passar

En 2015 Dom La Nena sort son deuxième album , "Soyo”qui reçoit les plus beaux éloges de la presse, tel The New Yorker qui considère chaque chanson de l’album comme sacrée. Parallèlement elle constitue depuis 2012 le duo « Birds on a Wire » avec la chanteuse franco-americaine Rosemary Standley (Moriarty). Ensemble, elles parcourent les plus belles scènes françaises et sortent deux albums. Dom La Nena revient en 2021 avec un nouvel album, « Tempo ». Chansons bossa-pop, interludes instrumentaux aux harmonies baroques, l’album est réalisé par Dom et mixé par l’américain Noah Georgeson. Le titre “Vejo Passar" est extrait de l’album Tempo qui est en playlist sur France Inter.

Roméo Elvis - Tpa

Embarquement immédiat pour une croisière musicale palpitante sur les flots du hip hop, en compagnie d’un esprit vif qui fait son grand retour sur le devant de la scène du rap français. Le mc belge Roméo Elvis présente son nouvel album , "Tout peut arriver".

Rocé - Poings Serrés

Le titre « Poings serrés » marque le grand retour du rappeur Rocé après 7 ans d’absence avec un EP de 6 titres. Connu et réputé pour son écriture recherchée, Rocé est aussi apprécié pour ses projets décalés, orignaux, toujours profonds et intenses. Dans cet album, Rocé rendait hommage à son père, Adolfo Kaminsky, résistant français, anticolonialiste, spécialisé dans la fabrication de faux papiers d'identité. Rocé a l’engagement et le militantisme qui coulent naturellement dans les veines : c’est la quintessence du rappeur conscient, qui a toujours privilégié le fond à la forme, au détriment peut-être du succès commercial. Un artiste rare, discret à l’écriture puissante qui revient avec ce projet en forme d’uppercut sorti depuis fin juin assorti d’un clip.

Erykah BADU - Green Eyes

On décolle aux les États-Unis pour rejoindre la voix et la soul envoûtantes d’Erykah Badu ! Quand on l’écoute, il n’est pas impossible de ressentir un lien presque spirituel avec elle. On est au-delà de la musique : elle joue avec le temps, l'étire, l'arrête, le suspend, elle crée une bouffée d'odeurs terrestres dans son sillage, et parvient à nous faire flotter dans son univers. Une véritable ensorceleuse ! On l’écoute avec l'une de ses premières cartes de visite musicales, "Green Eyes", une des pièces pièce maîtresse de son parcours. L'histoire du chagrin y est assez frappante, mais son interprétation met en valeur ses formidables compétences vocales... Erykah Badu est une artiste pour les âges. Pour les fans de jazz et de hip-hop, de soul et de pop, tendez l’oreille, on croirait entendre la voix de Billie Holiday par moment…

Philippe Cohen Solal Mike Lindsay & Adam Glover - Scattering the fierce foeman

On écoute le tout récent projet du surprenant producteur, compositeur et manageur de son label, Ya Basta. En 2015, il a réalisé un EP intitulé Henry J. Darger en hommage à Henry Darger, un artiste de Chicago dont l'œuvre a été découverte après sa mort. Cet EP de folk songs a été composé par Philippe Cohen Solal avec Mike Lindsay du groupe Tunng. Les textes d'Henry Darger sont personnifiés par la voix du jeune crooner Adam Glover et les chœurs d'Hannah Peel (The Magnetic North). L'album luxuriant, qui porte haut les couleurs d’une pop baroque riche en arrangements fantastiques et détails étonnants, vient de paraître.

Afro Bolero ft. Angelique Kidjo & Mo Laudi - Philippe Cohen Solal

Philippe Cohen Solal, l’artiste qui aime affronter un rythme profane avec une version de musique électronique 2.0 afin de brouiller les pistes de danse. Ici, un échange exceptionnel entre plusieurs voix d'artistes africains (le Congolais Flamme Kapaya à la guitare, feu le camerounais Hilaire Penda à la basse, la Béninoise Angélique Kidjo au chant, et le producteur, chanteur dj d'Afrique du Sud Mo Laudi au micro) réunis pour la danse et la célébration de cette œuvre du patrimoine mondial. L'hymne le plus populaire de la musique classique revisité en mode Afro Pop pour les foules du monde entier.

The Liminanas Laurent Garnier - Saul

Bertrand Belin - Sur le cul

Extrait de son sixième album, le planant et envoûtant Persona, « Sur le cul » est une sorte de version folk-western où Bertrand Belin partage sa vision de la précarité. Une façon plus poétique de parler de ces gens de l’ombre, sans les nommer. "Sur le cul", c’est comme les poèmes de Jacques Prévert ou les photos de Doisneau : derrière l’aspect enfantin et inoffensif peut apparaître une réalité assez cruelle. Quand on lui demande ce qui le met lui sur le cul il répond : "la permanence de l’incommunication ! Le blabla. L’écume du discours. Notamment politique. Le vide de l’annonce politique en général." Avec l’année électorale qui nous attend, Bertrand Belin va être servi !

L'épée The Limiñanas Emmanuelle Seigner - Dreams

Le groupe de Rock garage-psychédélique du sud de la France, The Limiñanas, fait son grand retour avec un album commun conçu avec Laurent Garnier intitulé « De Pelicula ». Mais c’est dans un ancien projet que nous allons les retrouver à présent avec une invité : la comédienne et chanteuse Emmanuelle Seigner qui les a découvert en zappant sur la série Gossip Girls . Elle entend un morceau qu’elle adore, signé par les Limiñanas. Elle les rencontre et l’alchimie est au rdv, elle chante sur l’un des titres de Shadow People, leur deuxième album. Et quand Emmanuelle Seigner se met à travailler sur son troisième album solo, c’est naturellement vers The Limiñanas qu’elle se tourne pour la musique, avec Lionel Limiñana et Bertrand Belin aux textes. Ensemble, ils enregistrent un album et s’adressent à Anton Newcombe, qui appose sa patte de génie psychédélique et garage sur les chansons en anglais et en français d’Emmanuelle, élevée ici en égérie sixties.

Dry Cleaning - Scratchcard lanyard

Les membres de Dry Cleaning, originaires de Londres, se sont rencontrés sur les bancs d’une école d’art. Cette formation post punk joue une musique répétitive et rutilante. Florence Shaw, la chanteuse et principale songwriter du groupe, a des fulgurances poétiques qui font mouche. Shaw jette ces fragments de poésie étrange tandis que ses trois camarades de groupe à la fois hirsutes se balancent autour d'elle, faisant de « Scratchcard Lanyard » un peu comme une entrée dans la pratique du groupe avec la capacité soudaine de lire dans l'esprit de quelqu'un de l'autre côté de la ville. C'est ainsi que fonctionnent les chansons de Dry Cleaning - ce sont tous des riffs post-punk élégants - avec un manque de contexte troublant.