j'espère que la sélection du jour va vous plaire

La chanteuse Pomme en concert en 2018 © Maxppp / Jerome Fouquet

On démarre avec le touche à tout, dénicheur de talents, l’ incontournable Pierre Barouh, fondateur de Saravah, un label ouvert à tous les vents de l'esprit. Il édite Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, entre autre et Pierre Barouh chante son amour de la bossa et de la samba.

C‘est à lui que l'on doit, parmi tant d'autres, la chanson thème du film "Un homme et une femme" et "La Bicyclette" popularisée par Yves Montand.

On écoute Pierre Barouh avec le tour du monde, j’ai la même invitation à vous faire avec Haute Fidélité jusqu’à 16h, on y va !

Entendre les séquoias pleurer »…

Résolument folk, Pomme compose aussi bien en français qu'en anglais, laissant parfois un semblant de country transpirer de ses mélodies.

Ses textes poétiques, personnels et d'une déroutante maturité, évoquent avec sensibilité mais sans mélancolie les émotions à fleur de peau des jeunes gens de son âge.

Pomme chante l'amour. Adolescente, elle a parcouru le monde, de Chine en Canada, pour chanter au sein d'une fameuse chorale lyonnaise, tandis qu'en solitaire, elle inventait des chansons.

Musicienne autodidacte (guitare, violoncelle, autoharp), Pomme s'est ensuite lancée, dans les bars lyonnais, le temps de se construire un répertoire.

Vous venez d’écouter les Séquoias qui figure sur 2eme album, « Les failles ». Il s'agit d'un album très intime, dans lequel la jeune Lyonnaise de 23 ans se livre complètement à ses fans. Elle se dit être beaucoup plus libre et mure que sur le premier album, elle a fait appel à Albin de la Simone pour la composition.

« Les séquoias » est le quatrième titre de cet album. Dans le documentaire « Les failles » publié par Pomme juste après la sortie de l'album, l'artiste montre à ses fans la maison dans laquelle elle a écrit les textes des chansons de l'album, les fleurs et les arbres étaient ses amis pendant toute cette période d'écriture.

« Les séquoias » parle de son état d'esprit poétique et fragile en se référant à un univers bucolique.

Tout s’en va, Luv Resval est un rappeur diversifié, qui gère aussi bien le rap que le chant

Pour Luv Resval, le rap est une affaire de famille. En effet, depuis ses débuts, il est accompagné par son petit frère Savage Toddy. Il est né en 1998 et a grandit dans l’Essonne (Sud de Paris). Très jeune, il se met au rap avec des séries de freestyles sur YouTube. Dès ses débuts, on voit que ce rappeur maîtrise parfaitement la recette du banger.

Il s’inspire de rappeurs américains, notamment Young Thug et Lil Uzi Vert, et cela se fait ressentir dans ses premiers morceaux. Ensuite, il décidera de se diversifier et de produire des morceaux plus mélodieux.

Luv Resval maîtrise donc deux aspects opposés du rap : la trap avec des couplets saccadés et des sons mélodieux avec du chant.

Même constat pour Emma Peters qui nous a dévoilé « fous »

Âgée de 24 ans, Emma Peters est originaire de l'Oise. Elle a grandi a Senlis dans une famille mélomane et traditionnelle. C'est sa chaîne Youtube qui la fait connaître au public. Le remix de sa cover de Clandestina en est à 40 millions de streams sur Spotify. Elle écrit, compose et interprète aujourd'hui ses chansons en s'accompagnant à la guitare. Le 21 avril 2021, elle a sorti son titre "Fous" qui est disponible partout.

La suite est à écouter...

