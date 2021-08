Votre carte postale musicale quotidienne vous apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles parfois…Vendredi dernier nous écoutions un titre en exclusivité des Rolling Stones, et aujourd’hui, nous pleurons Charlie Watts, le légendaire batteur du groupe qui nous a quitté hier, à l’âge de 80 ans.

Charlie Watts, batteur emblématique des Rolling Stones © AFP / CARSTEN REHDER / DPA

The Rolling Stones - Start me up

C’était « l’un des plus grands batteurs de sa génération », un mentor pour de très nombreux artistes, véritable métronome humain, il était venu à la musique par le jazz. Passionné du swing, il a enregistré plusieurs disques sous son nom. Charlie Watts était un autodidacte de la batterie qui tenait ses baguettes à l’envers, en frappant avec le gros bout, il avait appris à jouer, à l’oreille, en regardant les autres joueurs dans les clubs de jazz londoniens. Initié au jazz à 13 ans, il joue avec un quartet puis avec quelques collectifs de jazz à Copenhague et à Londres. Puis en 1963, il rejoint une petite formation : les Rolling Stones ! Une vie bien rythmée qui s'est achevée ce mardi...

Luv Resval - Tout s'en va

Luv Resval a pour mentor Alkapote qui l’a pris sous son aile. C’est un rappeur qui gère aussi bien le rap que le chant. La notoriété de Louv Resval ne cesse de croître depuis ses débuts dans le rap. Il maîtrise deux aspects opposés du rap : la trap avec des couplets saccadés d’un côté et des sons mélodieux avec du chant de l’autre. Son disque Étoile Noire sorti cette année, a fait son entrée à la 2ème place des charts français.

Alkapote Katerine - Amour

Alkapote, c’est à dire Atef Kahlaoui, né en 1981, rappeur d'Évry, entre dans le rap à l'âge de 15 ans. Il rejoint le collectif hip hop : Unité 2 Feu, dont le premier album "Haine, Misère et Crasse" sorti en (2006) connaît un grand succès au sein de la scène rap underground. Il fait ses débuts officiels en tant qu'artiste solo un an plus tard, multipliant les collaborations avec des artistes comme Roméo Elvis, Kaaris, Kalash Criminel et Philippe Katerine, que voici. Fasciné par la chanson française, il cite quelques chanteurs dans ses textes, de Gainsbourg à Johnny. Son cinquième album intitulé Ogre est arrivé cette année.

Zoé Shanghai - 7min

À présent, place à un jeune groupe très prometteur, avec à sa tête une talentueuse et envoûtante chanteuse : Zoé Renié Harris. Avec son projet baptisé Zoé Shanghai, elle s’est lancée en 2019, dans la construction d’un son captivant. Après une série d'EP et de singles à succès, le groupe de quatre musiciens basés à Barcelone et à Paris, présente dès vendredi son premier album "Lava love". 7min en est issu : une douce ballade avec des textures de synthé et des guitares qui se chevauchent, créant une base sonore fertile… À travers les 11 chansons, le groupe évoque des souvenirs et pose des questions - dialogues intérieurs, histoires de vie, rencontres et relations. "Lava Love" dépeint un champ d'humeurs et de sentiments, incitant l'auditeur à s'ouvrir à la conversation.

Hiatus Kaiyote - Red room

Le collectif soul de Melbourne, Hiatus Kaiyote, a campé dans son studio d'enregistrement avant-gardiste et l'a rempli d'accessoires : un bureau miniature, des costumes extraterrestres et de nombreux amis à fourrure ! Ainsi, chaque détail de ce décor évoque des sentiments de confort, de psychédélisme et d'art de la performance. Se lançant dans cette « red room », Hiatus nous emmène dans un voyage doux et sensuel à travers une multitude d’émotions dans leur nouvel album, Mood Valiant. Les nouveaux fans de Zoe Shanghai, ne sont pas loin derrière les amoureux de Hiatus Kayote.

MYD - Let you speak

Myd assume sa voix, en lead, pour la première fois, dans Let you speak.

Club Cheval - From the basement to the roof

Club Cheval est groupe composé de quatre musiciens français, dont Myd. Ce club a pour particularité de fusionner différents genres tels que le R&B ou la house. Les membres se rencontrent à Lille pendant leurs études, et se font connaître grâce à deux EP sortis en 2010 sur Bromance, le label du producteur Brodinski.

La Femme - Le sang de mon prochain

La Femme nous offre une belle surprise restée cachée pendant presque dix ans et aujourd’hui mise en image dans un superbe clip sombre et futuriste. Le groupe a dévoilé "Le Sang De Mon Prochain", extrait de son cinquième album "Paradigmes". Composé en 2012, le titre aurait pu figurer sur Psycho Tropical Berlin. Mais La Femme l’a couvé et travaillé pendant presque dix ans pour le partager aujourd’hui. Et l’attente en valait la peine ! Ce morceau est un nouvel exemple du talent de La Femme : une ballade diabolique nous transporte dans une sombre histoire d’amour et de vampires.

General Elektriks - Party like a human

General Elecktriks fait son retour ! Après 2 albums et 200 dates en l’espace de 3 ans, Hervé Salters sort de studio avec un opus tout frais : Party Like A Human, son sixième album ; ludique, funkoïdeet mouvant. Il évoque, sur 13 titres, la crise climatique, le capitalisme effréné, les égos surgonflés, porté par un collectif de voix d’âges et d’horizons variés - Lateef The Truthspeaker, la chanteuse brésilienne Céu, le rappeur Quelle Chris, l’actrice franco-grecque Ariane Labed ou encore le guitariste Jeff Parker. Le titre "Party Like A Human" , est un excellent avant-goût de son nouvel albuméponyme qui sortira en septembre ! Il s’impose comme le grand disque exploratoire d’une période clé : nomade et organique. Du son avec du sens, à découvrir impérativement sur scène.

Imany - Like a prayer

Pas moins de dix ans après son dernier album, Imany revient avec un projet unique ! Reprendre les plus grands morceaux de notre époque accompagnés simplement soutenue par un ensemble de huit violoncelles. Voodoo Cello est un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années déjà. "Like a prayer" de Madonna est extrait de cet album où elle s'approprie les titres qui l’ont accompagnée dès l’adolescence et dans lesquels on retrouve, nous aussi, une part de notre jeunesse. Douze reprises à écouter intégralement dès le 3 septembre, date de sortie de l’album.

Delgres - Aleas

Le son de la révolte est signé par le trio hard-blues et contestataire Delgres avec un extrait de leur opus 4:00 AM. L'idée d’un projet blues créole a germé dans la tête de Pascal Danaë , chanteur et guitariste du groupe, à l’époque où il jouait au sein du trio afro-brésilien Rivière Noire, en 2015. Pour cette nouvelle aventure, Il a embarqué avec lui le batteur du groupe Baptiste Brondyet, fait appel à Rafgee, un musicien diplômé du Conservatoire de Paris qui souffle comme personne dans plusieurs sortes de cuivres. Un trio créole, qui déploie depuis 2016 un blues emprunt de lutte sociale en hommage à l'anti-esclavagiste antillais Louis Delgrès et à tous celles et ceux qui se lèvent tôt et triment dans l’indifférence générale. Sauf quand Delgres fait résonner sa fureur !

Ibeyi - Mama says

Le duo de sœurs franco-cubaines, Ibeyi, rendent hommage ici à leur maman, Maya. Un hommage donc le clip a été capturé par Ed Morris. Cette chanson parle de la perte du père de Lisa-Kaindé et Naomi et de la façon dont leur mère fait face à cette douloureuse situation. Vers la fin de la chanson, elles chantent une chanson en invoquant Elegua et les paroles « l'homme est parti, il n'y a pas de vie sans lui » font référence à Elegua lui-même, qui est l'orisha yoruba de la communication, le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. Il est le premier orisha à être salué lors d'une cérémonie.

Beck - Tropicalia

Beck est un multi-talentueux musicien reconnu comme l'un des artistes les plus innovants de sa génération, explorateur de tous les genres possibles et rassembleur dans son propre style unique. Il a expérimenté le psychédélisme des années 1960 et la bossa nova brésilienne sur son album 'Mutations' en 1998. Son tube "Tropicalia" est à écouter avec délectation…

Marinero - Through the fog

"Through the Fog" est une chanson en forme de remerciement et d’hommage au dévouement des amis et de la famille de Marinero qui l'ont aidé à surmonter ses problèmes de toxicomanie, de chagrin et d'autres expériences douloureuses. Cette chanson met en lumière l'exploration par Marinero de ses influences du mouvement Tropicalia, tissant des rythmes bossa avec des percussions et une orchestration luxuriante. C’est la chanson principale de son nouvel album, "Hella Love", qui résume les deux histoires de ses parents sur la façon dont ils se sont retrouvés dans la baie de San Francisco.Son album raconte la fermeture d'un chapitre. C'est le grand adieu et la lettre d'amour de Marinero, Jess Sylvester de son vrai nom, à sa ville natale et à l'endroit où il a grandi, la région de la baie de San Francisco, avant de déménager à Los Angeles.