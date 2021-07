Comme chaque jour, j’ai le plaisir et l’immense honneur de me mettre aux platines pour vous jouer du bon son ! Vous prendrez bien un soupçon de Nekflamme, ou de Nek le Fenek ?! oh quelque soit votre préférence, derrière ses pseudos, se cache la même personne : Nekfeu.

Nekfeu aux Victoires de la musique en 2016 © Getty / Kristy Sparow

Prodige du rap français, récemment devenu comédien notamment aux côtés de Catherine Deneuve, Nekfeu s'est imposé sur la scène urbaine avec des titres et des opus devenus cultes avant d’envoyer un sms à une certaine Clara Luciani pour lui proposer un duo ! On écoute tout de suite, Avant tu riais, oui mais ça c’était avant comme dirait l’autre !

"Dévaste-moi" voilà une injonction qui a le mérite d’être beaucoup plus directe que le sensuel Déshabillez-moi de Juliette Gréco !

Brigitte Fontaine ne tourne pas autour du pot ! Outre la chanteuse culte que chacun connaît, elle est écrivaine, comédienne, dramaturge, romancière et poète. Une immense dame de la chanson qui s’est forgée à travers une carrière débutée en 1965, l’image d’une chanteuse unique et singulière dans le paysage musical français.

Ce premier album de Brigitte Fontaine, dont elle a écrit tous les textes, est paru sous le titre 13 chansons décadentes et fantasmagoriques en 1966.

Les textes et la musique n’ont pas pris une ride. Ils conservent une touche contemporaine étonnante et possèdent déjà la marque et l’originalité de Brigitte Fontaine. Juste avant c’était Le reste, le tube disco de l’été et de la danse signé Clara Luciani,

Si Brigitte avait été un rappeur afro-américain, elle aurait probablement eu la même envergure qu’un Tyler The Creator, unique en son genre !

Créatif producteur de musique, acteur, designer, graphiste, réalisateur et scénariste américain de Los Angelès, le fascinant ancien leader du groupe Odd Future a tracé sa route, le hip hop énervé et sombre de l'ère Goblin semble bien lointaine.

Mais alors qu'on pensait qu'il avait atteint le sommet de son art avec l'hallucinant Flower Boy, Tyler dit The Creator laisse s'échapper sous le feu des projecteurs, son alter-ego coiffé d’une coupe au bol peroxydé prénommé Igor.

Ne vous jetez pas dedans avec l'espoir d'écouter un album de rap.

prévient-il, car en effet, ici le californien flirt sans pudeur entre la soul et la pop au gré des douze titres qu'il a entièrement composé et arrangé seul.

Le résultat est aussi déstructuré qu'audacieux, le succès aussi critique que commercial : Igor met tout le monde d'accord et se hisse au sommet des tops dès sa sortie.

Aujourd’hui, il est de retour avec un septième album et renoue avec ses fondamentaux rap, dans le chant comme dans les instrumentaux. Des bases qu’il avait posé dès sa première mixtape Bastard en 2009. Dans ce nouvel album, baptisé Call Me If You Get Lost, Appelez-moi si vous êtes perdu Tyler Okonma, 30 ans, prend le patronyme de Baudelaire pour endosser comme à son habitude le costume d’un personnage entre réalité et fiction.

Plus direct dans son flow, il semblerait que la pandémie ait eue une nette incidence sur son génie créateur. Pharell Williams, Lil Wayne, Franck Ocean , son ancien acolyte au sein du collectif rap d’avant-garde Odd Future ; sont de la partie. En voici Tyler The Creator avec un extrait de son nouvel album intitulé Hot wind blows

La suite est à écouter...

