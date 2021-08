Dernier jour de cette folle semaine de playlists, des sons tous azimuts pour rythmer votre week-end et recharger toutes vos batteries avec notamment Jay Cole, Blundetto, Frank Ocean, Marinero, Camille…

Eddy de Pretto, 2019, Paris © AFP / DANIEL PIER / NURPHOTO

Damso - Morose

Damso - Coeur en miettes

Ce rappeur s'est imposé comme un artiste majeur, génie torturé ayant peu d'équivalent dans la qualité d'écriture et l'exigence artistique, à part Booba qui l’a repéré et lui a ouvert la voie en le signant sur son label au début de sa carrière. Damso est auteur d’un nouvel opus : "Qalf Infinity" qu'il a présenté comme une surprise, en live, le soir même de sa sortie, sur Instagram, album couronné de succès et de retours dithyrambiques.

Damso le phénomène, toujours à la frontière entre ombre et lumière, nous offre des titres à la fois forts, poétiques, audacieux, et accessibles, faisant de lui un artiste à part.

Jay Cole - Pride is the devil

Jay Cole - Apparently

Découvert par Jay-Z, le rappeur américain Jay Cole a sorti son premier album en 2011 et a continué sur sa lancée 3 ans plus tard avec "Forest Hills Drive".

Son nouvel album "Off – season" caracole en tête des charts et comme tous les chemins mènent au terrain de basket, le rappeur, anciennement joueur de basket à Sanford High School en Caroline du Nord, fera partie de l'équipe des Patriots Basketball Club à Kigali au Rwanda, une équipe de Ligue africaine de basket-ball, la nouvelle ligue Africaine créée avec le soutien de la NBA et de la FIBA en 2020.

General elektriks - Party like a human

Il nous fait swinguer avec ses claviers et son nouveau titre, extrait de son nouvel album du même nom.

Blundetto Hindi Zahra Voices (General Elektriks remix)

Major Lazer Aya Nakamura & Swae Lee - C'est cuit

Major Lazer & Amber Coffman - Get free

Le groupe a enfin dévoilé son nouvel et quatrième album : "Music is the Weapon", qui était très attendu par le public.

En seulement trois albums, Major Lazer a réussi à imposer sa musique hybride qui emporte le public et il a inspiré de nombreux artistes à travers le monde.

Après avoir connu un succès mondial avec "Lean On", le dernier opus de Major Lazer, "Music Is The Weapon", est disponible, prêt à dévaster les soundsystems à grands coups de beats surpuissants, qui déboîte les rotules !

Frank Ocean - Hero

Eddy de Pretto - Freaks

Une voix et un message. Avec "Kid", extrait de son EP cosigné par les producteurs de Booba et de PNL, il avait imposé d’emblée sa voix singulière dans le paysage musical français. Entre chanson à texte scandée, dans la plus pure tradition française, et accents rap décomplexés, Eddy de Pretto détonne. Mais Eddy de Pretto, c’est aussi un style à part entière, un flow, une gueule.

Rappeur qui a commencé par écrire pour d'autres (Beyoncé, John Legend...)

Un aveu qui aurait pu ralentir son ascension mais qui aura eu le mérite de le médiatiser encore un peu plus, et de l'ancrer parmi les personnages qui comptent.

Marinero - Through the fog

C'est le grand adieu de Jess Sylvester et sa lettre d'amour à sa ville natale et à l'endroit où il a grandi, la région de la baie de San Francisco, avant de déménager à Los Angeles après avoir terminé sa première sortie. Ce disque, mélange de nombreux mondes du début à la fin, et au fur et à mesure que vous avancez, il frappe plus fort. Tirant les influences sonores des groupes classiques d'Amérique latine et des compositeurs internationaux des années 60 et 70 : Los Terricolas, Ennio Morricone, Esquivel, Carole King et Serge Gainsbourg,

Camille - Ta douleur

Camille, étonnante dame du Lac lors de l’ouverture des Nuits de Fourvières à Lyon dans une collaboration avec la chorégraphe Robyn Orlin qui lui a demandé de chanter une chanson sur l’eau… Une création inédite sur un thème qui colle bien à Camille, l’iconoclaste autrice-compositrice française. De l’inoubliable "Jolie Bruine", parue sur Le Fil en 2005, à la "Piscine" sur le dernier album O"UÏ", en passant par "Canards sauvages" sur "Music Hole" ou "Wet Boy" sur Ilo Veyou, l’eau irrigue depuis toujours l’œuvre de Camille.