Aujourd’hui, une nouveauté que vous serez les premiers à découvrir sur France Inter ! Montée de fièvre avec aussi Dua Lipa et Angèle, Roméo Elvis, L’or du commun, Rosalia, C.Tangana et Niño De Elche…

Kesmar, L'impératrice, Al Green, Tim Dup…Et une surprise sortie cette nuit ! © Getty / Westend61

La playlist du jour

Dua Lipa et Angèle, l’histoire d’une connexion à distance tubesque ! Elles ont en effet écrit "Fever", en pleine crise sanitaire. Elles ont réussi à créer une chanson qui colle à leurs personnalités, et à leurs styles respectifs, de la manière la plus authentique qui soit. Vocalement, il y a ce gimmick en français qu’Angèle a apporté et que Dua Lipa a fini par chanter elle aussi en français. "Fever" parle de gens qui se rassemblent, de chaleur humaine, de la transe.

Dua Lipa et Angèle - Fever

Le rappeur Roméo Elvis, qui n’est autre que le frère d’Angèle, avec un titre extrait de son nouvel album « TPA », suivi de sa collaboration, esprit chill et vaporeux avec ses compatriotes de L’or du commun, un groupe de hip-hop fondé au printemps 2012 à Bruxelles. Si les trois MC's du groupe, Swing, Primero et Loxley, étaient encore il y a peu, inconnus en hexagone, c’est leur clip « Apollo » en featuring avec Roméo Elvis qui les a définitivement propulsés en pleine lumière. L'Or du Commun, nouvelle preuve que le hip-hop Belge a définitivement voix au chapitre dans la grande assemblée du rap international.

Roméo Elvis - Tpa

L’or du commun - Banane

Kesmar, producteur et auteur-compositeur de 23 ans basé à Sydney. Il a travaillé avec des synthétiseurs et des boîtes à rythmes vintage pour créer des airs psychédéliques pleins de charme lumineux et en apesanteur, il a aussi eu la bonne idée d’inviter Flore Benguigui, la chanteuse du groupe l’Impératrice, dont on écoutera une chanson juste après. Flore a écrit les paroles en une journée et tout s'est mis en place rapidement .

Le résultat est l'apéritif parfait pour l'été et pour Haute Fidélité.

Kesmar - Johatsu

La fascinante Impératrice règne sur le groove comme sur nos cœurs depuis son premier album ! Elle a pris son temps pour façonné sa gracieuse musique, depuis "Mathahari", premier album, à aujourd’hui avec l’arrivée de "Tako Tsubo". Un second disque où, à l’élégance de la production, vient s’ajouter une vibration solaire, venue de Californie, soulignée par le mix de Neal Pogue, sculpteur des sons de Outkast, Stevie Wonder ou Tyler the Creator. À la fois pointu et accessible, cet album parle d’amour ambivalent, de nos doutes, d’euphorie, de chagrins de folie : autant de symptômes qui, réunis, désignent le syndrome de Tako Tsubo. L'Impératrice le défendra sur la scène du zénith de paris et en tournée durant l’hiver 2022.

L’impératrice - hématome

On change de décor, mais on garde le rythme, le goût du groove et des basses, pour rejoindre une reine nommée Rosalia. La chanteuse catalane multi-récompensée et cumulant des centaines de millions de vues sur les plateformes de streaming, est devenue un phénomène. Elle défraie régulièrement la chronique pour ses tenues de scène plutôt légères, elle n'en reste pas moins une artiste complète, riche de ses influences latino, r'n'b et rap qui n'a de cesse de se renouveler, refusant de enfermer dans la tradition, elle s'inscrit dans le courant nuevo flamenco, mêlant l'ancestral flamenco aux musiques urbaines.

Rosalia - Dolerme

Il est l’un des premiers artisans de son succès planétaire. Rappeur, ex-compagnon de Rosalia avec qui il a collaboré sur son premier album, C. Tangana, est à son tour, devenu une véritable star en Espagne et dans toute l’Amérique Latine entre autre.

C.Tangana et Niño De Elche - Un veneno

Le groupe de hip-hop américain formé à San Marcos, au Texas , en 2015 et actuellement basé en Californie. Le groupe a sorti sa première mixtape All-American Trash en 2016 s’en sont suivis deux albums, un contrat d'enregistrement sous RCA Records et une collaboration avec JPEG MAFIA , rappeur et chanteur new-yorkais, reconnu comme l’auteur d'un des meilleurs albums de l'année 2019 par de nombreux journaux avec "All My Heroes Are Cornballs", son troisième album.

Brockhampton et JPEG Mafia - Chain on

La surprise grande surprise dans Haute Fidélité ! Cette nuit est sortie une nouvelle pépite de l’artiste californienne, Billie Eilish. À 19 ans, elle est la première musicienne née au 21e siècle à être en tête du Billboard Hot 100. Elle sera en Europe l’année prochaine, Dix huit concerts sont au programme dont celui de Paris à l'AccorArena le 22 juin 2022. Elle sortira son second album le 30 juillet 2021 : "Happier Than Ever".

Billie Eilish - NDA

Céleste - Tonight Tonight

Al Green - take me to the River

Une autre voix, sensiblement nostalgique et rageuse, posée sur des mélodies brutes et envoutantes, qui, par moment s’évade dans d’incroyables aiguës, il a un goût prononcé pour le spleen, que lui inspire des textes poétiques, où il parle son quotidien, de ses amours, de sa génération un brin désenchantée. C'est une révélation au propre comme au figuré, nommé révélation scène aux Victoires de la musique 2019, il reçoit la même année le prix de l’Académie Charles-Cros sélection « coup de cœur » pour l’album "Mélancolie heureuse".

À 24 ans, Tim Dup est la nouvelle voix prometteuse de la chanson française venu à la musique grâce à son piano dont il a commencé l’apprentissage quand il était enfant. Après son album "Mélancolie heureuse" sorti en 2017, Tim Dup dévoile sa patte sur son second opus qui mêle chanson française et électro, crise existentielle, et émotions intenses

Tim Dup - Qu'en restera-t-il ?

Tim Dup - juste pour te plaire

Matthieu Chedid dans une reprise très personnelle des Cure, validée et appréciée par Robert Smith le leader du groupe dont M est un grand fan.