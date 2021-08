On est vendredi 13 août et ça porte bonheur ! Explorons de nouveaux artistes, écoutons des joyaux classiques et revisitons certains de nos favoris tels qu'Alain Souchon et son fils Ours, -M-, ou encore Flavien Berger.

Le duo français Polo & Pan au festival Life Is Beautiful en 2019 © Getty / FilmMagic

OURS et M - Petit jeu

On ouvre cette heure de musique avec Petit Jeu. Cette association ludique et pleine de fantaisie avec M, s'est faite à partir d'une démo que Ours n'arrivait pas à terminer. Un tandem coloré qui, de l'aveu de -M-, fut une très belle expérience. Sans parler du clip dans lequel ces derniers mettent en avant leur âme d'enfant dans un décor fait maison. Ils interprètent leur morceau avant de laisser leur place à des enfants grimés en Ours et -M- pour jouer de la guitare, se prendre pour un pirate ou se retrouver dans un jeu vidéo façon Mario. Ours présentera son quatrième album, "Mitsouko" le 27 Août prochain. De filiation, de paternité, d’amour, de la perte de proches, des grands bouleversements de la vie, il en sera question sur son nouvel album !

Alain Souchon - Foule sentimentale

Une des chansons les plus emblématiques d’Alain Souchon ! Écrite, composée et interprétée par ses soins, il a l'idée de cette chanson à Noël. La débauche de dépenses et de consommation occasionnées par cette période de l'année lui inspire ce texte qui dénonce l'hyperconsommation et personnifie son propos à travers deux célébrités de l'époque : Paul-Loup Sulitzer et Claudia Schiffer. Du premier, il dit : « il avait le talent de faire de l'argent, mais c'est un peu vide de ne penser qu'à ça. » Quant à Claudia Schiffer : « Elle était le symbole parfait de la superficialité. Elle était sur toutes les couvertures de magazines, on ne parlait que d'elle, mais elle ne disait rien. »

Amadou & Mariam - Beaux dimanches

En France, Dimanche à Bamako a reçu, en 2005, la Victoire de la musique de l'« album reggae, ragga, world de l'année » et a été nommé pour le prix Constantin. Il a également remporté au Royaume-Uni un BBC Awards en 2006 dans la catégorie « Musiques du monde ». L'album a été produit et partiellement arrangé par Manu Chao qui a également participé à l'écriture, à la composition, au chant et à la guitare sur plusieurs titres. Tiken Jah Fakoly apparaît en tant que chanteur invité sur le morceau PoliticAmagni.

Lokua - KANZA

LOKUA KANZA ou l’art de la Transmission. Chanteur, multi-instrumentiste, parolier, compositeur, arrangeur, et producteur Congolais, chanter l’amour et apaiser les âmes a toujours été son objectif depuis ses débuts en solo. Lokua Kanza se définit comme un "être hybride" qui aime "fusionner" les influences. Pour son nouvel album Moko, Lokua Kanza convie une centaine de musiciens, concevant des passerelles inattendues. Artiste engagé et soucieux des questions d'actualité en République Démocratique du Congo, il veut délivrer un message de paix dans cette aire post Covid-19

P.R2B - Mélancolie

P.R2B. Pauline Rambeau de Baralon. Rambo, pour les intimes. Un nom d’androïde pour une musique si singulière qu’elle pourrait venir d’une galaxie parallèle. Révélée par son premier EP "Des rêves" en 2020, P.R2B fait son retour avec "Mélancolie", un single qui annonce l’arrivée imminente de son premier album prévu pour l’automne 2021.

Tyler The Creator Lil Wayne - Hot wind blows

L'annonce officielle de Tyler, le nouvel album de The Creator a suivi une série de teasers cryptiques. Le jeune homme de 28 ans y exprime sa musicalité florissante, mettant en valeur sa force en tant qu'auteur-compositeur avec un sens aigu du détail. L'artiste fait d'ailleurs partie des têtes d'affiche de Day N Vegas 2021, aux côtés de Kendrick Lamar et Travis Scott. En attendant d’aller à Las Vegas pour applaudir les trois stars, écoutons un autre titre de Tyler the creator, cette fois-ci en cie de Rex Orange Countyet Anna of the north, voici « Boredom »

Tyler The Creator Rex Orange County & Anna of the North - Boredom

"Boredom" est une chanson qui figure sur le quatrième album de Tyler, Flower Boy. Elle présente le chanteur anglais Rex Orange County et la chanteuse norvégienne Anna of the North, ainsi que des voix supplémentaires de la chanteuse britannique Corinne Bailey Rae. Produit par Tyler The Creator lui-même, l'instrumental de la chanson s'ouvre avec un strum de guitare, suivi de roulements de tambour et de vagues d'orgue électrique. C’est à ce genre de phases que l’on reconnaît la touche de Tyler qui exprime ici une multitude de sentiments qui accompagnent son ennui, tels que la colère, la confusion, la tristesse et le doute de soi.

Rex Orange County Benny SINGS - Loving is easy

L'auteur-compositeur-interprète Rex Orange County grandi dans le Sud de l'Angleterre, chantant dans la chorale de son école. Autodidacte, il est batteur, guitariste, pianiste et chanteur. Son premier album, Bcos U Will Never B Free, dévoile sa musique : un mélange de pop, de jazz, de hip-hop et même de soul. "Loving Is Easy", en collaboration avec l'artiste pop néerlandais Benny Sings, dévoile des ambiances qui rappellent Hall & Oates dans l'écriture de mélodies incroyablement accrocheuses, simples et efficaces. Une délicieuse instrumentation, les claviers et la batterie sonnent comme s'ils étaient tirés d'un ensemble de jouets.

Benny SINGS CAUTIOUS CLAY - Run right back

Le chanteur Benny Sings commence à se forger une réputation de bassiste avec le groupe de hip-hop néerlandais Abstract Dialect, avant de lancer sa carrière solo avec Champagne People en 2003. Depuis, ce multi-instrumentiste ambitieux n'a fait que s'amuser, gagnant des collaborations avec des artistes comme Mac DeMarco et Mayer Hawthorne et des performances aux côtés de The Free Nationals ou Tuxedo. Aujourd'hui, il offre sobrement et subtilement son nouvel album « Music », R&B et pop douce des années 70, qui peut à lui seul faire votre playlist d'été de haute volées avec des titres comme "Run Right Back" et Cautious Clay en invité spécial.

Mayer Hawthorne - Green eyed love

Et voici les mots soul sussurés de Mayer Hawthorne. Son nom de scène provient de son deuxième prénom et du nom de la rue dans laquelle il a grandi dans le Michigan (Hawthorne Rd). Influencé par la musique de Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Leroy Hutson, Mike Terry, Barry White, Smokey Robinson et le légendaire trio d'auteur-compositeur et producteur Holland-Dozier-Holland, il a aussi collaboré avec le rappeur cubano-américain Pitbull, ainsi qu’avec Kendrick Lamar.

Lana Del Rey - Dark but just a game

Le septième et dernier disque de Lana Del Rey est à ce jour l'album vinyle le plus vendu du siècle pour une artiste féminine ! Beaucoup d’instruments inattendus s’ajoutent au fur et à mesure de l’avancée du morceau, et les effets y sont magnifiquement utilisés. C’est une ode au self love qui s’inspire d’une conversation entre Jack Antonoff le producteur star qui vient d’ailleurs de gagner un Grammy pour le dernier album de Taylor et Lana Del Rey.

POLO & PAN - Les jolies choses

Le duo électro créé en 2013 par deux DJs parisiens est entré dans le top 3 des Français les plus exportés en live, derrière. Ils ont joué à Coachella et au Mexique grâce à leurs nombreux voyages et à une stratégie internationale, dont bénéficie aussi leur nouvel album, « Cyclorama ». La pandémie leur a permis de peaufiner dans leur studio d’Asnières cet album sur les cycles de l’humain et de la nature, sortie le 25 juin.

Flavien Berger - Gravité

Et on se quitte avec le jeune Flavien Berger, un artiste hybride mêlant électro et psychédélisme. Après s'être dirigé vers le design sonore, et avoir publié deux albums, il sort Radio Contre-temps, en réponse à Contre-Temps paru un an plus tôt. L'album alterne entre des morceaux musicaux et des enregistrements vocaux destinés à l’origine à son label, sous forme de commentaires. Ils seront finalement laissés. Ici un extrait intitulé « Gravité ».