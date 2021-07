On termine la semaine les pieds dans l’eau à la Rochelle avec une playlist tonique, à base de pop-rock pour vous défouler un peu, la découverte du dernier titre de Noel Gallagher ! Mais aussi Raphael, Gaetan Roussel, Frànçois and The Atlas Mountains…

Noël Gallagher, Gossip, Björk, Lana Del Rey, The Black Keys… © Getty / Westend61

Raphaël - Je suis revenu

Gaetan Roussel - Je me jette à ton cou

François And The Atlas Mountains - Apocalypse à Ipsos

François And The Atlas Mountains - Revu

François and the Atlas mountains, de retour avec un septième album "Banane Bleue", enregistré entre Berlin et Athènes, dans des ateliers loués pour quelques jours, sur des instruments parfois empruntés ; un disque nomade et profondément européen. Il a choisi ce titre en référence à "La terre est bleue comme une orange" de Paul Éluard. Toujours aussi rêveur, François Marry publie cet opus lumineux et aérien sous le nom de The Atlas Mountains mais il l'a réalisé seul, opérant comme un retour à la pop de chambre de ses débuts. François and the atlas mountains, à retrouver ce soir, à 21h, en concert sur la scène de la Coopérative de Mai, qui par ailleurs vous propose une superbe programmation jusqu’en Décembre.

Gossip - Love long distance

Menés par la charismatique Beth Ditho, figure de proue d'un des groupes les plus populaires de sa génération, avant d’évoluer en solo comme porte-parole de la cause gay doublé d'un mannequin du troisième type qui n'hésite pas à poser nue. Deux femmes puissantes et entières dans un univers rock et pop à dominante masculine incarné entre autre par les anglais de Oasis ! les voici avec son hymne rassembleur « Don’t look back in anger ».

Björk - Human Behaviour

36 ans de carrière et des albums qui ont révolutionné le monde de la pop musique, l’incontournable voix islandaise venue d’ailleurs… Bjork et sa musique volcanique

Oasis - Don't look back in anger

Noel Gallagher's High flying bords - We're on our way now

Récemment dévoilé au grand public ! Cette Ballade pop dont Noel Gallagher a le secret, évoque le fait de ne pas pouvoir dire au revoir et la frustration des choses non dites. Pour mettre en images ce nouveau morceau, Noel Gallagher a fait appel à Dan Cadan et Jonathan Mowatt, qui se sont inspirés de l'atmosphère de la Nouvelle Vague et notamment du film "A bout de souffle" de Jean-Luc Godard.

C'est le premier single inédit extrait de 'Back The Way We Came : Vol 1 (2011-2021), le Best-Of célébrant la première décennie du groupe de Noel Gallagher : High Flying Birds sortie le 11 juin ! Un double album, entièrement organisé et compilé par Noel Gallagher. 18 titres qui ont marqué la décennie de l'artiste mancunien. La marque de fabrique Gallagher est intacte : couplets mélancoliques, refrains euphoriques, avec une idée principale : tout ira bien quand la pluie s'arrêtera. C'est un album optimiste, le produit d'un esprit curieux, gonflé à bloc autant par de nouvelles découvertes que par un besoin de faire passer un message au monde : Noel est de retour en force. Le groupe sera en tournée cet automne et passera par la France !

Lana Del Rey - Dark but just a game

Lana Del Rey célèbre aussi un peu plus de 10 ans de carrière, sept albums et ses 36 ans ce mois-ci. Cette dernière s'est rapidement inscrite comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de ces dernières années. Il y a quelques mois, Lana Del Rey dévoilait "Chemtrails Over the Country Club" qui devrait être suivi, le 4 juillet, d’un huitième disque intitulé "Blue Banisters", et prévue pour le 4 juillet, mais finalement repoussé à une date inconnue.

Jay Jay Johanson - Video games (Lana Del Rey cover)

Grand fan de Lana Del Rey, Jay Jay Johansson lui rend hommage de sa voix chaude et envoûtante. Quinze ans et huit albums après ses débuts, il revient à la sobriété, offrant des ballades fragiles. Il est aujourd’hui l’auteur d’un nouvel album "Rorschach Test" où il met parfaitement en valeur ses textes mélancoliques, et fait ressentir viscéralement ses climats planants, sombres, bas et lourds, romantiques grâce à sa voix chaude et caressante.

The Black Keys - Crawling kingsnake

Le dixième album des Blackkeys, "Delta Kream", hommage à la tradition du blues country des collines du Mississippi qui a influencé les fondateurs du groupe depuis leur début. Le premier single est un souvenir d’enfance, entendu pour la première fois au lycée, chanté par l’immense Johnny Lee Hooker

Tony Allen - Cosmosis

SCH - Loup noir

Avec plus de 400 000 albums vendus et 3 millions d'abonnés sur les réseaux, 3 albums à son actif, SCH est un poids lourd du rap Français. Précédemment un batteur mythique parrain de la nouvelle génération d’artistes et de rappeurs notamment sur son album posthume.