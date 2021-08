C'est l’heure voluptueuse de la sieste, dans la calme lumière de l’après-midi, les sens toujours en éveil. De quoi espérer une playlist habitée haute-fidélité. Que la fête commence ! Mais sur quel pied danser ? Laissez-vous par le rythme et vous allez trouver !

Woodkid en concert à Madrid en juin 2021 © Getty / Europa Press News

Laura Cahen Yael Naim - Coquelicot

On commence avec Laura Cahen qui nous offre un Coquelicot envoûtant, empreint de poésie et de délicatesse, enregistré avec Yael Naim. Ce nouvel album de Laura Cahen, « Une fille », est un recueil de chansons qui parle d’amour, de féminité, d’affranchissement, de sexualité. Un disque féministe ; à la fois libérateur et poignant porté par une véritable merveille de douceur instrumentale.

Yael Naim 3SOMESISTERS - Coward

Yael Naim dans toute sa splendeur avec “Coward“, tirée de son album Older. On aime l’humain derrière l’artiste depuis des années. Mais on aime surtout sa musicalité, et la précision qu’elle apporte à sa musique avec son timbre de voix soprane soul magique en duo, avec son fidèle acolyte David Donatien. Dans le clip, Yael Naim se met en scène à travers sa future elle, âgée, et habitée par un passé glorieux de super-héroïne. C’est d’abord la solitude et les regrets. Puis c’est la prise de conscience et la retour à la vie. Un clip digne d’un court-métrage aussi puissant que le titre…

Noga Erez - End of the road

Voici une nouvelle reine de la pop indé. Elle s’appelle Noga Erez et vient de sortir son second album conçu d’une pop fraiche et engagée. Percutante dans le rythme et dans les mots, on la surnomme, La M.I.A. de Tel Aviv. « End of the road » est extrait de son album KIDS sorti en mars 2021. Appréciez...

Jose Gonzalez - Visions

Zero7 Jose Gonzalez - Today

José González est un chanteur suédois qui a grandi een écoutant la musique latine populaire et la pop. Sa musique est caractérisée par des mélodies calmes accompagnées uniquement à la guitare. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des références « néo-indie-folk ». Son dernier album, "Vestiges & Claws", est sorti en 2015. Succès critique et commercial il a reçu un IMPALA Silver Sales Awards et le IMPALA Album of the Year Award. Il est aussi reconnu pour ses nombreuses collaborations avec le groupe de trip hop Zero7 avec le sublime « Today ».

Françoiz Breut - Dérives urbaines dans la ville cannibale

« Dérives urbaines dans la ville cannibale » est extrait du nouvel album "Flux flou de la foule" de Françoiz Breut avec son chanté / parlé scandant la nécessaire urgence climatique. Elle pose sa voix pour la première fois sur le second album de Dominique A et collaborera ensuite avec Yann Tiersen, , Faust, Philippe Katerine, Adrian Utley de Portishead, ou encore François and the Atlas Mountains… Ce nouveau chapitre de sa déjà riche carrière est né du désir d’épancher sa soif d’expériences musicales inédites.

WOODKID - Highway 2

WOODKID - Iron

Highway 27, extrait du dernier album en date de celui qui a enflammé le Trocadéro à Paris le dimanche 8 août dernier. L’artiste électro a donné un concert gratuit et exclusif pour fêter comme il se doit l’arrivée des Jeux olympiques en France en 2024. Depuis "The Golden Age", son premier album auréolé de succès, ses trois nominations aux Grammy Awards, et ses multiples collaborations prestigieuses, il a composé la musique pour assurer le passage de témoin entre Tokyo et Paris sur fond d’un véritable explosion visuelle, une création scénique conçue pour illustrer les titres de son dernier album "S16" publié à l’automne ainsi que son magistral et fulgurant titre Iron qui produit toujours le même effet, la puissance sonore !

Lana Del Rey - Video games

"Vidéo Games". LA chanson qui a lancé la carrière de Lana Del Rey… titre incontournable de la décennie, sorti il y a tout juste 10 ans. Ce clip, qui mêle mélancolie et douceur, a entièrement été réalisé par Lana Del Rey. Jugé “trop long”, “trop sombre” et “impossible à passer en radio”, “Video Games” a été refusé par une dizaine de maisons de disques avant de devenir un succès planétaire. Une preuve qu’il savoir prendre des risques, croire en soi et ne jamais rien lâcher !

Malik Djoudi Lala &Ce - Point sensible

Malik Djoudi est de retour avec la parution de son “Point sensible”. Ce titre que l’artiste partage avec Lala &ce annonce la venue de son futur opus intitulé « Troie » qui sera également marqué par la présence de Philippe Katerine et Isabelle Adjani. Un disque avec des chansons organiques, chaleureuses et ouvertes qui a été conçu comme une lutte contre lui-même et contre cette époque, avec Renaud Letang à la réalisation. Rendez-vous à l’automne ! En attendant, Malik Djoudi sera à l’affiche de plusieurs salles de concert à partir de septembre et sur la scène de la Cigale à Paris, le 30 novembre 2021.

Jungle - Talk about it

Après la sortie de Keep Moving il y a deux mois, Jungle nous donne un nouvel aperçu de leur nouvel album “Loving in stereo”. Le groupe a toujours été influencé par le son soul-funk des années 1970 et « Talk About It » est le parfait condensé de tout ce qui rend la musique de Jungle irrésistiblement fun. Jungle est réputé pour son esthétique visuelle et le clip de « Talk About It » est tout aussi mémorable que les précédents. Dans une amusante version twistée, la vidéo dépeint une séance de coaching sportif une salle vide où les participants s’expriment dans leur chorégraphie. Une tournée de plusieurs dates aux États-Unis et en Europe est prévue, dont un passage au zénith de Paris le 22 janvier 2022. En attendant de redécouvrir le plaisir d’assister à un concert, les deux titres “Talk about it” et “Keep moving” sont déjà dévoilés.

James Blake - Say what you will

"Say What You Will" est le premier extrait du nouvel album de James Blake, intitulé "Friends That Break Your Heart" et dont la sortie est programmée pour le 10 septembre prochain. Le disque contiendra 12 pistes d’audacieuses collaborations, notamment avec la chanteuse américaine SZA dont on retrouvera la voix de miel sur "Coming Back". James Blake a dans la foulée annoncé les premières dates de sa prochaine tournée, qui sillonnera les Etats-Unis en septembre et en octobre avant, sans doute, un passage en Europe. Son clip, bourré de dérision et hilarant, contraste avec la douce mélodie de la chanson.

Lolo Zouaï - Moi

« Moi » est une chanson qui fait partie de l'album de Lolo Zouaï intitulé « High hights to low lows ». La chanteuse franco-algérienne chante dans un registre de pop et RnB avec une touche de variété française, et alterne entre les deux langues rythmées par des sonorités de musiques arabes qui font référence à ses origines algériennes. Les paroles de la chanson « Moi » expriment explicitement ce changement de vie et cette dualité de la chanteuse. Elle montre à travers cette chanson, qu'elle est citoyenne du monde et peut s'adapter à plusieurs cultures à la fois.