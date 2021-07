Aujourd’hui, c’est un jour spécial, on célèbre un triste anniversaire : le 23 juillet 2011 l’immense diva britannique de la soul Amy Winehouse nous quittait à l’âge de 27ans.10 ans déjà ! Amy Winehouse à qui nous sommes tous restéq hautement fidèles, qui ouvre et clôturera cette playlist !

Amy Winehouse en 2007 © Getty / Chris Christoforou

Comme elle le dit là tout de suite, elle est toujours vivante, nous sommes toujours vivants !

Ce soir vous pourriez passer votre soirée rythmé par la voix et le son d’Amy Winehouse ! Arte diffuse son live au Shepherds Bush Empire à Londres, en 2007 où Amy Winehouse est en pleine ascension malgré ses nombreux excès.

Dans sa série «classics albums » Arte toujours, vous propose un passionnant documentaire qui vous plonge dans la genèse du 2ème et dernier album d’Amy Winehouse "Back to Black" sorti en 2006 .

On y retrouve tous les protagonistes de l’histoire de cet album culte, notamment le talentueux dj Mark Ronson qui a produit Back to Black et les Dap Kings, excellents musiciens qui jouent la musique de cet album bourré de tubes, interprété par la star Amy Winehouse au succès et au destin fulgurants,

On change de décor, voici maintenant la palette vaste de Johan Papaconstantino

Funk, musiques orientales, rebetiko (musique populaire grecque apparue dans les années 20, à la suite de l'arrivée de vagues migratoires... Clin d'œil à ses racines grecques côté paternel...)

Johan Papaconstantino est un touche-à-tout qui aime piocher dans des styles très différents pour donner à ses morceaux électro, des couleurs chatoyantes.

Après des études d'art à Marseille, ce peintre confirmé a quitté la cité phocéenne pour s'installer à Paris, où ses deux passions : la peinture et la musique, l'ont suivi dans ses bagages.

Le titre de son premier EP, Contre-Jour (sorti en décembre dernier), n'a pas été choisi au hasard.

Cela ne fait qu'un an que ce touche-à-tout a commencé à poster ses premiers morceaux en ligne, transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts ; que l’on décèle déjà chez ce producteur et compositeur, un talent inné pour emporter ses auditeurs vers un monde imaginaire.

Johan Papaconstantino, puis The Blaze et Myth Syzer qui suivront juste après, ont un point commun, saurez-vous trouver lequel ?

Je vous donne un indice : Animal- non dosmestique.

Myth Syzer que vous venez d’écouter, The Blaze juste avant, et Johan Papaconstantino encore avant, ont en commun un Animal qui n’est donc pas domestique, mais qui obéit pourtant à certaines règles, les siennes, c’est Animal 63 ! le label créé en 2017 par la société Believe, spécialisée dans la distribution numérique de musique, en association avec la société de management Savoir Faire, qui elle a vocation à trouver de nouveaux talents, ouverts à l'international.

Dans le sillage du duo français "The Blaze", qui connaît un succès considérable sur la scène électro

On notera aussi la signature de Myth Syzer, que vous avez écouté avec « Le Code ». Myth Syzer, , aussi bien connu pour ses talents de rappeur que pour ses prouesses en matière de production ;

Il compte les rappeurs Damso ou encore Hamza parmi ses collaborations, Myth Syzer fait également partie de la famille le Bon Gamin, fondée par Vladimir Cauchemar qui arrive justement maintenant, comme par enchantement...

Vladimir Cauchemar est l'alter-ego d’un producteur de musiques électroniques française, signé chez Ed Banger, le label de Busy P, Pedro Winter de son vrai nom, au sein duquel il côtoie quelques noms de la scène rap comme DJ Pone et DSL, (mais aussi Myd, qui avait collaboré avec Kore sur Champs Elysées de SCH ou encore sur Tout le monde veut des lovés de Lacrim.)

Vladimir cauchemar est également proche d’artistes comme Lomepal, Roméo Elvis et Orelsan.

Dans la rue il ne passe pas inaperçu, il est représenté par un crâne tatoué d'un cœur !

Il vient pour nous hanter... avec ce physique digne de la famille Adams, en remettant au goût du jour l'instrument qui a traumatisé des générations de collégiens... la flûte ! C'est donc avec des morceaux enivrants et complètements perchés, que le flûtiste va retourner les scènes.

Il a collaboré, par le biais du dj et producteur electro français, Brodinski, avec la scène rap d'Atlanta sur la compilation Young Slim Season.

Il est à l’origine du collectif Bon Gamin, où il avait notamment accueilli Myth Syzer que vous avez écouté précédemment, il a également produit les rappeurs Lomepal et Roméo Elvis, qu’on écoutera dans la foulée.

Tout de suite, votre plus beau rêve éveillé : Vladimir Cauchemar avec Blizzard dans HF

Roméo Elvis remet au goût du jour un certain phrasé, des textes soignés et humoristiques nous rappelant le rap français égo centré des années 2000 !

Sa musique est pourtant très actuelle, avec des instrumentaux proches de l'électro relevés d'un flow hypnotique. Déjà incontournable en Belgique. Roméo Elvis faisait partie de l’affiche des dix artistes invités lors des célébrations du 21 juillet , fête nationale en Belgique, pour rendre hommage aux sinistrés des inondations qui ont frappé la Belgique.

On retiendra également du Bruxellois, cette voix grave et profonde accompagnée d'une fougue juvénile. Véritable bête de scène, le Belge chauffe le public en deux punchlines bien senti !

Il est très fort, comme son dernier opus TPA, accronyme de « Tout peut arriver »

Juste avant, avec son rap teinté d'électro et ses textes bien ciselés, c’était Lomepal, autre poids lourd du rap français avec le titre Trop beau.

La suite est à écouter...

