Billie Eilish en 2020 à Londres © Getty / Jim Dyson/Redferns

Haute-Fidélité à Billie Eilish aujourd’hui, à l’occasion de la sortie aujourd’hui de son nouvel album Happier than ever. On commence avec &burn , extrait de son tout premier projet Don’t smile at me. &Burn, une chanson en duo avec le rappeur américain Vince Staples. Staples et Finneas O'Connell, le frère de Billy Eilish ont co-écrit la chanson. Les paroles s'adressent à Billie Eilish elle-même, laissant derrière elle, une relation toxique. Un titre inspiré par le hiphop.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, mieux connue sous son nom de scène Billie Eilish, née le 18 décembre 2001 à Los Angeles, elle est autrice-compositrice-et interprète.

À tout juste dix-neuf ans, l’icône planétaire de la pop bat tous les records et sort ,aujourd’hui, Happier Than Ever, "Plus heureuse que jamais", son très attendu deuxième album, en partenariat avec France Inter !Un hommage à la musique brésilienne, écrit à quatre mains, hommage aux musiciens de jazz dont on ne parle pas assez selon elle, au prétexte que sa génération ne les écouterait pas. Ce n’est pas vrai dit-elle!

La pop est un immense réceptacle de toutes les musiques !

Et la sortie de ce superbe album, est l’occasion parfaite pour consacrer cette émission de Haute-Fidélité à Billie Eilish. Une artiste complète et hors norme, authentique et engagée, précoce et sensible, brillante et fragile à la fois.

Son premier single, Ocean Eyes (écrit par son frère et débuté avec lui), sorti en 2016, est devenu un tube mondial, enregistrant près de 87 millions d'écoutes durant le seul mois de juillet 2016. Billie Eilish habitait chez ses parents: à Highland Park, au nord-est de la ville de Los Angelès, avec son frère aîné Finneas, 23 ans, qui joue souvent de la guitare dans la pièce à côté.

C’est là, dans une chambre transformée en studio d’enregistrement, qu’ils ont créé, en tandem, un premier album, When We Fall Asleep, Where Do We Go ?, énorme succès qui a valu à la chanteuse cinq Grammy Awards en 2020 à seulement 18 ans.

Cet exploit a fait de l’artiste féminine ayant remporté le plus de statuettes en une seule soirée dans l’histoire de la musique, avec Amy Winehouse, Beyoncé et Adèle.

On continue cette Haute-Fidélité spéciale Bilie Eilish avec Bad Guy

Il s'agit du cinquième single extrait de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Dans ce titre, on retrouve une instrumentation minimaliste : une basse synthé, une grosse caisse, des frappes au doigt. Pendant les paroles, Eilish se moque d'un amant pour qu'il soit un méchant. Mais, à mesure que la chanson avance, elle suggère qu'elle est bien plus dure que lui.

La chanson aborde d'autres thèmes, la misandrie, la jubilation, le sarcasme et la méchanceté, ironique, Eilish chante aussi sa relation avec ses concitoyens et rejette leurs attentes. Musicalement, cette chanson rappelle un peu le contenu lyrique qu’on peut trouver chez les White Stripes, Lorde ou encore Fiona Apple.

