Que vous soyez en télétravail, au bureau, en route pour la plage, ou la piscine, affalé où que vous soyez, aujourd'hui découvrez de la musique pour toutes les occasions ! Et surtout Enny, une jeune rappeuse surdouée, coup de cœur du jour, une délicieuse pépite à déguster.

London Grammar, Disclosure, Myd, Jorge Ben, Véronique Sanson… © Getty / Adam Hester

Une playlist haute en couleurs !

Felixita - Les maisons du sud

Laura Cahen & Yael Naim - Coquelicot

Deux artistes attachantes au timbre de voix harmonieux et puissant, avec le doux parfum du Coquelicot qui embaume le dernier album de Laura Cahen sobrement intitulé "fille".

Ours Ft "M" - Petit jeu

Addictif ce petit jeu dont les règles ont été écrites par le joyeux binôme expert en mélodies pop efficaces : M et Ours , quelle bonne idée ils ont eu de s’associer ! M qui nous a récemment offert un récital exceptionnel de ses plus grands tubes, accompagné par sa soeur Nash et l’orchestre philharmonique de Radio France. À découvrir ou à réécouter sur France Inter.

On quitte le territoire de la chanson française pour traverser la manche et atterrir en Angleterre, en compagnie d’un groupe qui vient de faire son retour avec un nouvel album "Californian soil". Il s’agit du trio London Grammar, avec la cheffe de file Hannah Reid, le groupe vous a ambiancé à l’Olympia, lors de la fête de la musique le 21 juin dernier.

London Grammar - Lose your head

Disclosure ft London grammar - Help me loose my mind

Disclosure ft. fatoumata diawara - Douha (mali mali)

Douha (Mali Mali), un remix extrait de l’album "Energy" de Disclosure, avec Fatoumata Diawara au chant, remarquable guitariste qui était la marraine de la Biennale de la Danse à Lyon cette année ! Certains l’ont découverte sous les traits inquiétants de la méchante sorcière Karaba dans Kirikou, d’autres l’ont remarquée aux côtés d’Omar Sy dans le film Yao de Philippe Godeau ou encore dans Timbuktu, le film aux 7 césars d’Abderamane Sissako en 2015.

Fatoumata Diawara s'est lancé dans un projet empli de joie et de bienveillance, qui rassemble 8 femmes dont les américaines Diane Reeves et China Moses ou encore la cap-verdienne, Mayra Andrade… Ensemble, elles manifestent la puissance de la sororité et se dressent contre le sexisme

Fatoumata Diawara Ft Angélique Kidjo, Dianne Reeves, Mayra Andrade - Ambé

Myd - Let you speak

Mr. Oizo (Quentin Dupieux) - Pharmacist (feat. Roméo Elvis)

Dans cette nouvelle production, Mr Oizo a invité le rappeur belge Roméo Elvis, qui n’est pas une marionnette mais bien le fer de lance de la nouvelle scène hip hop en Belgique auteur de TPA (tout peut arriver) nouvel album, chaudement recommandé. Ensemble, ils font des ravages et j’ai bien l’impression que Mr Oizo a mis toutes ses influences dans ce titre « Pharmacis », j’y entends, des pointes du tube "French kiss" du pionnier de la techno Jeff Mills, des bribes de "Witness" le hit du rappeur anglais Roots Manuva… Des influences que partagent probablement la jeune rappeuse anglaise dont je vous parlais en début d’émission.

Le coup de <3 du jour : Enny

C'est une émouvante parolière, dotée d’un flow imparable, précis, aiguisé, et capable d’une remarquable capacité d’improvisation. Elle chante aussi très bien ! Au cours de l’année dernière, cette jeune londonienne du sud-est s'est concentrée sur sa musique, développant et affinant son art au sein du collectif Root 73 basé à Hackney, le travail paie. Et son talent lui offre de belles rencontres comme celle avec Jorgia Smith avec qui elle a récemment fait une collaboration de haute volée. À la première écoute, elle nous dit quelque chose, personnellement j’entends les intonations de Mike Skiner, alias The Streets, je sens aussi la présence d’Amy Winehouse, qui nous a quitté beaucoup trop tôt à 27 ans, il y a dix ans déjà..