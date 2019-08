Claude Nougaro est toujours vivant. Disparu le 4 mars 2004, il laisse derrière lui une œuvre immense, moderne et populaire. Retour sur les derniers moments, le dernier album, les témoignages, et cette postérité dont le chanteur-poète parlait parfois, sans oser y toucher vraiment.

Claude Nougaro, en répétition pour son spectacle Fables de ma fontaine en 2002 au théâtre des Bouffes du Nord © Getty / Chip Hires

Claude Nougaro :

J'écrirai éternellement, comme un enfant égaré, des chansons sur la neige, sur la jalousie, sur la passion, ce sont des thèmes éternels.

Tous les styles de musique abreuvent son sillon poétique, le jazz comme le lyrique, le rythme afro comme le funk et nombreux sont ceux qui, parmi la jeune génération, se recommandent du « chanteur aux semelles de swing ». Ces ambassadeurs de la nouvelle scène française revendiquent aussi, comme Nougaro, une chanson qui s’exprime d’abord et avant tout sur scène.

Dans plusieurs entretiens de cette émission particulière, d'émouvants hommages, comme celui de Jean-Thomas Ceccaldi, invité à réaliser le tournage des sessions d'enregistrement de l'ultime album, La Note Bleue, en sortie posthume, sous le label Blue Note, celui du jazz, ainsi qu'en avait toujours rêvé Nougaro.

Bouleversant entretien aussi que celui d'Yvan Cassar, le musicien remarquable, producteur des deux derniers albums de Nougaro, témoignant de cette expérience absolue de la fréquentation d'un artiste qui fut visionnaire jusque dans sa mort.

Surprise !

La date du 09/09/2019 marquera le 90e anniversaire de la naissance de Claude Nougaro. À cette occasion, Universal Music publie une intégrale des albums studio de 1959 à 2004, accompagnée des live Une voix dix doigts (1991) et Hombre et lumière (1999), un coffret de 24CD et de 317 titres.

Revoir Nougaro

En 2002, à l'issue d'une longue tournée, Claude Nougaro remontait sur la scène des Bouffes du Nord, seul sans musicien, pour vivre une nouvelle aventure auprès de son public : l'exploration du Verbe et de la Poésie.

Les intervenants

Les intervenants sont : Frédéric Lodéon, Jean-Thomas Ceccaldi, Camille, Yvan Cassar, Yvan Cujious, Christian Laborde, Aldo Romano, Mouss et Hakim, Abd Al Malik, Fred Hidalgo, Olivia Ruiz, Claude Wild, Olivier Cachin.