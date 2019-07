Relation d'évidence entre Nougaro et le jazz, puisqu'amour d'enfance et révélation d'une appartenance au monde tout entier. L'émission nous emmène toujours en musique, entre témoignages et chansons, pour mieux nous ouvrir au message de l'artiste, l'unité originelle.

Nougaro sur la scène du Zénith de Paris en 1989 © Getty / Alain Benainous

Claude Nougaro résume ainsi sa perception de la musique :

Le jazz, c'est dans mes globules !

Enfant, Nougaro découvrit le jazz à travers le vieux poste de TSF, et l'aventure ne faisait que commencer pour celui qui se sentit toujours déraciné, comme ces jazzmen en exil dans les années 1950.

Pour celui qui chante : « Laissez entrer sa majesté le Jazz !», cette musique est aussi une éthique et Didier Varrod montre bien, dans ce troisième volet, la relation complexe entre jazz et chanson, à partir d'entretiens passionnants avec les musiciens comme Bernard Lubat, qui fut son percussionniste, ou Yvan Cassar, l'homme des derniers albums de Nougaro.

Voir Nougaro

Petit régal, la chanson Armstrong, créée en 1965, ici, interprétée par Nougaro lors du concert au Zénith de Paris en 1989. (Youtube)

Le negro-spiritual, Go Down Moses, fut enregistrée à New York par Louis Armstrong, en février 1958. La mélodie de ce negro-spiritual est celle de la chanson de Claude Nougaro qui rend ainsi doublement hommage au jazzman afro-américain.

Les intervenants

Dans cette émission, les intervenants sont : Christian Laborde, Bernard Lubat, Juliette, MC Solaar, Abd Al Malik, Yvan Cassar, Aldo Romano et Jean-Thomas Ceccaldi.

Pour aller plus loin